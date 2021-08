Marcos Llorente, un leader pour Simeone

in

24/08/2021 à 08h30 CEST

Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Marcos Llorente est devenu l’un des principaux leaders de l’équipe de Cholo Simeone pour cette saison 2021/22. Après avoir participé au championnat d’Europe avec l’Espagne de Luis Enrique, l’Espagnol est l’une des meilleures ressources de l’actuel champion de LaLiga : il peut agir au centre du terrain, comme arrière droit ou à n’importe quel poste offensif.

L’ex du Real Madrid, qui Il a été muté à l’été 2019 après un prêt à Alavés, est devenu le deuxième joueur de l’histoire du club de matelas au 21e siècle en Liga à atteindre deux chiffres dans la même saison : 12 buts et 11 passes décisives.

2 – Dans @LaLiga 20/21, Marcos Llorente 🇪🇸 est devenu le deuxième joueur de l’@Atleti à atteindre deux chiffres de buts (12) et de passes (11) au cours de la même saison de la compétition au 21e siècle, après Diego Forlán 🇺🇾 le 09/08 (32 et 10). Renouvellement. pic.twitter.com/f3NeI1yKMs – OptaJose (@OptaJose) 18 août 2021

Le rojiblanco est le premier à le faire depuis Forlán lors de la saison 2008/09, lorsqu’il a inscrit 32 buts et 10 passes décisives.. Vos records dans toutes les compétitions a reflété un total de 13 buts et 12 passes décisives, y compris l’UEFA Champions League.

La polyvalence au service de l’équipe

Marcos Llorente est l’un des joueurs les plus polyvalents du football espagnol. En tant que milieu de terrain en tant que position naturelle, le matelas est également capable de fonctionner sur le côté droit (comme il l’a fait avec l’Espagne dans le championnat d’Europe), mais Il peut également agir dans n’importe quelle position en phase offensive grâce à sa capacité à arriver depuis la deuxième ligne et à vaincre physiquement ses adversaires..

La croissance et l’importance au sein du conseil d’administration de Simeone ont connu une ascension fulgurante la saison dernière, le 2020/21. Celui avant celui-ci a enregistré cinq buts et cinq passes décisives, lors de ses débuts en tant que rojiblanco après être passé par le Real Madrid et le Rayo Majadahonda.