Marcos Rojo suspendu pour cinq matchs après que l’ancien défenseur de Manchester United a brandi un extincteur et frappé un gardien de sécurité lors de la bagarre d’après-match entre Boca Juniors et l’Atletico Mineiro

L’ancien défenseur de Manchester United, Marcos Rojo, a été frappé d’une lourde suspension de cinq matchs pour son rôle dans une bagarre d’après-match où il a brandi un extincteur et frappé un agent de sécurité.

Le méchant affrontement s’est produit lors d’un match de 16 de la Copa Libertadores en juillet, lorsque l’équipe de Rojo à Boca Juniors a été éliminée de la compétition par son rival Atletico Mineiro.

Rojo portait du rouge pour Manchester United

Et maintenant, il voit régulièrement du rouge pour Boca Juniors

L’équipe argentine de Boca a été scandalisée par les décisions des arbitres dans les deux manches de l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne, et a laissé ses frustrations se transformer en chaos d’après-match.

Boca avait des buts annulés par l’arbitre dans les deux matches du match, qui a terminé 0-0 au total avant que le Brésilien Mineiro ne l’emporte aux tirs au but.

Une série de vidéos dérangeantes a montré l’équipe de Boca essayant de prendre d’assaut le vestiaire de l’opposition à l’Estadio Mineirao, qui aurait été l’endroit où les officiels du match se cachaient.

Des vidéos de sécurité montraient un certain nombre d’objets dangereux lancés dans la zone du tunnel, avec un clip de Rojo soulevant un extincteur du mur et se préparant à le lancer.

Le défenseur aurait également frappé un agent de sécurité pendant le chaos.

Les joueurs de Boca, dont Rojo, ont eu une réaction choquante à leur défaite

La police est intervenue à l’aide de gaz lacrymogène, mais de nombreux dégâts avaient déjà été causés, Rojo se trouvant maintenant en grande difficulté.

Dans un communiqué de la fédération sud-américaine de football, la CONMEBOL a déclaré : « Suspendre le joueur Marcos Rojo pour cinq matches.

« De même, le joueur Marcos Rojo se voit infliger une amende de 25 000 USD (VINGT-CINQ MILLE DOLLARS AMÉRICAINS).

« Le montant de cette amende sera débité de plein droit sur le montant à percevoir par CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS, au titre des droits de télévision ou de sponsoring. »

Rojo a souvent joué à la limite pour United, mais est maintenant puni pour cela à Boca

Rojo a été signé par Man United du Sporting CP en 2014, et a ensuite passé six saisons à Old Trafford, marquant 122 apparitions.

Le joueur erratique de 31 ans a réussi à éviter de voir le rouge en Premier League, mais a déjà été expulsé depuis son retour dans son Argentine natale.

Lors du célèbre Superclasico entre Boca et ses rivaux River Plate, Rojo a réussi à écoper deux cartons jaunes au cours des 16 premières minutes, contribuant à une défaite 2-1 pour son équipe.

