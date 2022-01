Marcus Carr mène le n ° 17 du Texas devant la Virginie-Occidentale en désavantage numérique

Marcus Carr a marqué 20 points, son meilleur record de la saison, et le Texas n ° 17 a battu la Virginie-Occidentale en infériorité numérique 74-59 samedi lors du match d’ouverture du Big 12, mettant fin à la séquence de huit victoires consécutives des Mountaineers.

La Virginie-Occidentale (11-2) a joué sans gardien partant et meilleur marqueur Taz Sherman (20,9 points par match) avec les réserves Gabe Osabuohien et Kobe Johnson. Tous les trois sont dans les protocoles COVID-19.

Le Texas (11-2) menait par 28 avec 13 minutes à jouer, mais la Virginie-Occidentale a utilisé des tirs améliorés et une défense acharnée pour rendre le jeu plus compétitif.

Courtney Ramey a marqué 15 points pour le Texas et Andrew Jones en a ajouté 14.

Le gardien texan Marcus Carr (2) célèbre avec sa coéquipière Courtney Ramey (3) après avoir fait un panier à la fin de la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA contre la Virginie-Occidentale, le samedi 1er janvier 2022, à Austin, Texas. (Photo AP/Eric Gay)

Jalen Bridges a mené la Virginie-Occidentale avec 18 points et Malik Curry en a marqué 14.

Le Texas a terminé la première mi-temps avec une poussée de 25-6, dont 18-2 pour une avance de 39-20. Ramey a marqué 13 en demie, réussissant trois tirs à 3 points. Les Longhorns ont converti 50 % de leurs tentatives de placement, dont 6 des 11 tirs à 3 points au cours de la période.

Le Texas a limité la Virginie-Occidentale à 32% de précision, a forcé 12 revirements et a maintenu un avantage de 10-0 en points sur les revirements. Au cours de la course 18-2, le Texas a forcé une violation du chronomètre des tirs de 30 secondes et une violation de 5 secondes sur une passe en retrait.

La Virginie-Occidentale s’est améliorée en deuxième mi-temps, réussissant 52% pour terminer le match à 42,3. Le Texas n’a tiré que 34,5% en seconde période et 42,4 au total.

GRANDE IMAGE

Virginie-Occidentale : Les Mountaineers n’ont pas pu surmonter la perte de Sherman, qui se classe deuxième dans le Big 12 et 13e au niveau national pour les marqueurs. Il avait 23 points contre le Connecticut et 21 contre Marquette. Contre le Texas, ils ont mal tiré et ont été étouffés par des violations du chronomètre des tirs et des passes errantes. En entrant, la Virginie-Occidentale s’est classée sixième au niveau national en termes de marge de chiffre d’affaires – plus-6,7 – mais a terminé le match avec un déficit de 20-12.

Texas : Il s’agit de loin de la meilleure victoire des Longhorns cette saison après des défaites au No. 4 Gonzaga et au No. 15 Seton Hall. Les Longhorns ont joué le genre de défense, surtout en première mi-temps, qui leur permet de mener la nation avec le moins de points alloués (51,3) et d’être classés troisièmes en termes de marge de rotation (plus-7,5).

SUIVANT

Virginie-Occidentale: accueille l’État du Kansas le 8 janvier. Un match au TCU, prévu lundi, a été reporté.

Texas : à Kansas State mardi.