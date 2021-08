Marcus Ericsson s’envole avant de remporter le Music City GP

in

L’ancien pilote de Formule 1 Marcus Ericsson a remporté dimanche une deuxième victoire de sa carrière en IndyCar dans des circonstances très chaotiques lors du premier Grand Prix Music City à Nashville.

La nouvelle course ne sera certainement pas oubliée de sitôt car elle comportait deux drapeaux rouges, neuf avertissements et a duré presque trois heures avant que le drapeau à damier ne soit finalement agité.

Et l’ancien pilote de Caterham et Sauber était également au cœur de la folie, ayant été renversé dans les airs au début de la course après avoir rencontré un autre ancien pilote de Formule 1 à Sebastian Bourdais.

D’une certaine manière, cependant, Ericsson – qui avait besoin d’un nouveau nez et d’une nouvelle aile après le gros shunt – a quand même remporté la course, juste devant son coéquipier Scott Dixon.

Sa bataille principale était contre l’étoile montante, Colton Herta, qui est apparu sur le radar des équipes de Formule 1 plus tôt cette année, mais le joueur de 21 ans s’est retrouvé dans le mur en tentant de traquer Ericsson dans les phases finales, provoquant le deuxième drapeau rouge.

Attendez cette voiture a gagné? Comment est-ce possible pic.twitter.com/DEgRg93VWP – F2.Addict (@AddictF2) 9 août 2021

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Herta a admis qu’il avait poussé trop fort pour tenter de chasser Ericsson, mais a félicité le Suédois pour sa performance économe en carburant et gagnante dans le Tennessee.

“Je me sens mal”, a déclaré Herta à NBC Sports.

“Nous avons eu la voiture tout le week-end pour gagner, et mec, je l’ai juste jetée, donc je me sens vraiment mal. Je vais bien, cependant. Je sais que je n’ai pas levé les mains du volant, mais ça va.

« Félicitations à Marcus. Il a fait une sacrée course là-bas à la fin. Je ne pensais pas qu’il allait s’en sortir, et il n’arrêtait pas de s’éloigner de moi. Bon travail à lui.

“Je me sens vraiment mal pour l’équipe, pour Gainbridge et Honda. C’était terrible de ma part. … Je poussais juste pour essayer de le devancer dès que je le pouvais et j’en ai exagéré.

“Je me suis amusé. Merci à tous d’être venus.

«C’était incroyable même avec les restrictions COVID, l’endroit s’est vendu si rapidement. Tout le monde a fait un travail fantastique en organisant cette course.

«Je ne pourrais pas être plus fier de la ville pour s’être présentée et de tout le monde pour regarder à la maison pour tout le monde qui reste avec nous à travers tous ces jaunes.

“Le week-end prochain sera beaucoup plus propre, espérons-le, et j’y obtiendrai ma rédemption.”

Ericsson, quant à lui, était sous le choc après avoir gagné dans des circonstances aussi folles.

Je ne peux pas. Croyez. Il. Nous venons de gagner le @MusicCityGP 🏆. Quel effort d’équipe incroyable de la part de l’équipage #8 et de tout le monde à @CGRTeams. Tellement reconnaissant. Je ne comprends toujours pas comment c’est arrivé. Mais tellement incroyablement heureux 🤩 #ME8 #INDYCAR pic.twitter.com/1A4IydJrh7 – Marcus Ericsson (@Ericsson_Marcus) 9 août 2021

“C’est incroyable”, a déclaré Ericsson, également à NBC Sports.

« Cela se voit en IndyCar, tout peut arriver. Vous ne pouvez jamais abandonner. Si vous avez une bonne voiture et une bonne équipe, vous pouvez toujours accéder à la voie de la victoire.

« Je ne peux pas le croire ; Je ne peux tout simplement pas y croire.

Il a ajouté plus tard: “Celui-ci est pour tous mes gars. Ils ont magnifiquement réparé ma voiture et le moteur Honda était génial, la puissance était excellente toute la journée. Je ne peux pas le croire.

« Colton [Herta] était si rapide tout le week-end. Pour le garder derrière tout en économisant du carburant, je pense que c’était honnêtement l’une de mes meilleures performances. je suis désolé qu’il [Herta] s’est retrouvé dans la clôture là-bas, car il devrait être sur ce podium.

“Mais je suis tellement fier de toute mon équipe, je suis tellement fier et reconnaissant.”

Ericsson, qui occupe la cinquième place du classement avec cinq courses à disputer dans la saison IndyCar 2021, n’a actuellement pas de siège confirmé pour la campagne 2022.