Marcus Morris voit aussi ses Clippers en finale NBA

De nombreux joueurs ont profité du Media Day pour évaluer les objectifs de leur équipe et Marcus Morris il n’allait pas être laissé pour compte. L’un des jumeaux les plus emblématiques de la NBA et l’un des joueurs les plus intéressants de Clippers de Los Angeles qui pense pouvoir enfin atteindre les finales NBA.

Maintenir la colonne principale de l’équipe avec deux méga stars de la ligue telles que Kawhi Leonard et Paul George, et avec beaucoup de talent dans la deuxième unité. Réussiront-ils à s’imposer dans la Conférence Ouest ?