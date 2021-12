Marcus Ornellas assure qu’Ariadne Díaz n’est pas aussi « toxique » que ses ex-petites amies

Plus tard, Marcus a révélé que sa vie de couple avec Ariane ne passe pas toujours par les meilleurs moments, même s’il a souligné qu’il n’avait pas passé de si mauvais moments. « Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, et oui, c’est comme n’importe quelle relation, des hauts et des bas, mais pas si bas, c’est toujours à moitié », a expliqué Ornellas dans une interview pour le programme Hoy.

Ariadne Diaz, Diego, Marcus Ornellas (Instagram)

Enfin, l’artiste a déclaré que Díaz a fait l’étrange scène de jalousie, bien qu’il ait assuré que c’était avec raison. « Comme tout être humain, elle n’est presque pas jalouse, je pense que nos presque 7 ans ont été de très petites choses, normales, mais rien d’inquiétant, j’ai eu des copines plus toxiques », a-t-il déclaré.

Il y a quelques mois, le Brésilien a révélé dans une interview pour Televisa Espectáculos qu’ils avaient décidé de reporter le mariage en raison de l’éventualité mondiale. Marcos a déclaré qu’ils voulaient tous les deux que cette célébration soit très spéciale, ils préfèrent donc la tenir lorsque la situation dans le pays est sous contrôle et que leurs invités peuvent profiter librement de l’événement.

