Marcus Ornellas révèle les détails de son prochain mariage avec Ariadne Díaz

«La vérité est que la pandémie est venue retarder et déplacer de nombreuses dates pour tout le monde, littéralement pour tout le monde. C’est un projet qui est en attente, pour l’instant, et oui, le plan continue, mais la date est reportée puisque tout est à nouveau réglé, puisque l’on peut être sans masque, je pense qu’on va y réfléchir à nouveau, remettez-la date », expliquait-il à l’époque.

Maintenant, Marcus a raconté les plans qu’il avait pour son mariage et a révélé qu’il voulait en avoir deux, un au Mexique et un dans son Brésil natal. « Du mariage seulement elle et moi à l’état civil à une petite réunion de parents purs ou avec plus d’amis », a déclaré l’acteur à propos de ses projets dans une interview pour le programme Hoy.

De plus, il a révélé à quel point il était important pour lui que sa famille soit présente lors de cette journée spéciale. « Peut-être un là-bas (au Brésil), plus petit, pour les parents rien d’autre, même si j’aimerais aussi que mes parents soient ici (au Mexique), car aucun de mes frères et sœurs n’a été marié jusqu’à présent », a-t-il avoué.