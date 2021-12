Marcus Rashford aurait-il dû être remplacé avant Jadon Sancho contre Norwich City ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Les fans de Manchester United s’impatientent avec Marcus Rashford alors que l’Anglais a du mal à trouver sa meilleure forme.

Lors de la piètre performance contre Norwich City hier, Jadon Sancho a été le premier joueur à être remplacé même si beaucoup pensaient que Rashford était le pire joueur sur le terrain.

Sancho lui-même a clairement du mal à s’adapter à la Premier League, mais on lui demande également de jouer dans un poste inconnu sous la direction du nouveau manager Ralf Rangnick, en tant que double-10 aux côtés de Bruno Fernandes, avec Rashford à l’avant dans un rôle plus familier à côté de Cristiano Ronaldo. .

La critique du Sun à l’encontre de Sancho était mesurée et constructive :

«Ce jeu a été parfaitement configuré pour que Sancho inflige des dégâts appropriés. Contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, il était toujours à la recherche du ballon, désireux de livrer des doublés rapides et était peut-être juste sur une longueur d’onde plus élevée.

« De même, il a la capacité de faire quelque chose à partir de rien et il n’a pas réussi à le faire contre Norwich.

« Sancho a créé la meilleure chance de la première mi-temps, juste avant la mi-temps, lorsque son centre a été accueilli par une tête en boucle de Harry Maguire et Tim Krul a bien fait de sauver. »

Et beaucoup pensent qu’il pourrait avoir une chance de jouer devant ou à l’extérieur, Rashford étant le seul à céder la place.

A Brentford, ce ne sera pas facile non plus. Il est temps de laisser tomber Rashford et de prendre peut-être du repos Bruno. Cavani avec Ronaldo en haut avec Sancho et Greenwood dehors. Donnez à Donny du temps de jeu avec McFred derrière lui. – Zenande (@ZenandeMzo) 12 décembre 2021

D’autres ont dit :

J’aurais dû éliminer Rashford à la place. Sancho est toujours le premier à devenir accro à chaque fois – Accessoires de mode par Rhoda’s Place (@RhodaPlace) 12 décembre 2021

Rashford a besoin d’être abandonné. J’aurais pensé que Lingard jouerait plus, mais clairement inapte après avoir regardé mercredi. Je pense que ce devrait être bruno/cavani en haut avec ronaldo et sancho lingard dans les 10 emplacements derrière. Rashford sous-marin – . (@LastName_Glass) 12 décembre 2021

Donc, dans l’ensemble, des points d’interrogation majeurs ont affecté notre performance. – Sam (@TheRangnickBall) 12 décembre 2021

Je ne peux pas en croire mes putains d’yeux… Sancho au lieu de Rashford – Aidan Walsh 🔰 (@AidanWalshMUFC) 11 décembre 2021

Je ne suis pas d’accord avec la décision de Ralfs de laisser Rashford et de retirer Sancho. – FergieTime™️ (@RonaldoLeGoatt) 11 décembre 2021

Toujours extrêmement perplexe quant à la raison pour laquelle Rangnick a éliminé Sancho au début des deux matchs alors que Rashford était objectivement pire dans les deux – 🌊™️ (@RealistGlizzy) 11 décembre 2021

Quelles que soient les raisons de Rangnick, il ne peut pas avoir échappé à son attention que Rashford ressemble à l’ombre du joueur que les fans savent qu’il peut être. Sancho, en revanche, s’adapte toujours au rythme et au physique de la Premier League et mérite donc peut-être plus de patience.