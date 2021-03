L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a appelé les hommes à « jouer un rôle » pour assurer la sécurité des femmes après l’affaire Sarah Everard.

Vendredi, des restes humains trouvés dans un bois dans le Kent ont été confirmés comme étant le dirigeant du marché disparu, âgé de 33 ans, Rashford décrivant la nouvelle comme « déchirante ».

Getty Images – Getty Marcus Rashford a exhorté les hommes à faire plus pour assurer la sécurité des femmes après le meurtre de Sarah Everard

AFP Le responsable marketing de 33 ans a disparu le 3 mars alors qu’il rentrait chez lui à Clapham South

Cette nouvelle choquante a déclenché une conversation nationale sur la sécurité des femmes et la violence masculine à leur encontre.

Une enquête pour ONU Women UK, publiée cette semaine, a révélé que 97% des femmes âgées de 18 à 24 ans ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel et que le gouvernement demande de plus amples conseils sur la manière de s’attaquer au problème à la suite de ce qui s’est passé.

Rashford, qui a reçu un MBE après ses efforts l’année dernière pour s’assurer que les écoliers soient nourris, a déclaré que la mort de Mme Everard n’aurait jamais dû « ne jamais se produire ».

Il a tweeté: «C’est juste déchirant, je suis vraiment désolé. Cela n’aurait jamais dû arriver.

AFP Mme Everard a été retrouvée dans un bois du Kent après avoir été kidnappée alors qu’elle rentrait chez elle

«Les hommes, nous avons un rôle à jouer. Écouter, protéger et permettre aux femmes de se sentir en sécurité à tout moment de la journée. J’ai des sœurs, des nièces… tout simplement horribles. J’envoie mon amour à la famille de Sarah.

Un officier de la police métropolitaine en activité, Wayne Couzens, 48 ​​ans, est toujours en garde à vue soupçonné d’enlèvement et de meurtre et les détectives ont eu plus de temps pour l’interroger.

Mme Everard a disparu alors qu’elle rentrait chez elle de l’appartement d’un ami à Clapham South le 3 mars.

Il est entendu qu’elle a marché de Clapham Common vers sa maison à Brixton – un trajet qui devrait prendre environ 30 minutes – mais a été vue pour la dernière fois en train de marcher sur Poynders Road en direction de Tulse Hill vers 21h30.