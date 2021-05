Marcus Rashford de Manchester United reçoit “ au moins 70 insultes raciales ” et révèle un enseignant parmi ceux qui l’ont maltraité après la défaite finale de la Ligue Europa

L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a déclaré qu’il avait été soumis à “ au moins 70 insultes raciales ” sur les réseaux sociaux après la défaite du club contre Villarreal lors de la finale de la Ligue Europa, mercredi soir.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont été battus 11-10 lors d’une séance de tirs au but après la fin du match 1-1 après la prolongation à Gdansk.

.

C’était une nuit à oublier pour Rashford and co à Gdansk

Après le match, Manchester United a annoncé qu’un certain nombre de ses joueurs avaient été victimes d’abus racistes honteux.

Et United ace Rashford a révélé l’étendue des abus atroces qu’il a personnellement subis sur les réseaux sociaux aux premières heures de mardi matin.

L’homme de 23 ans a révélé que l’un des messages qu’il avait reçus provenait d’un enseignant et a déploré le fait qu’une personne à sa place puisse “ abuser librement de sa race sans conséquence ”.

«Jusqu’à présent, au moins 70 insultes raciales sur mes comptes sociaux ont été comptabilisées», a tweeté Rashford.

«Pour ceux qui travaillent pour me faire sentir pire que ce que je fais déjà, bonne chance pour essayer.

Soulignant un utilisateur spécifique, Rashford a ajouté: «Je suis plus indigné que l’un des agresseurs qui a laissé une montagne d’émojis de singe dans mon DM soit un professeur de mathématiques avec un profil ouvert.

«Il enseigne aux enfants !! Et sait qu’il peut librement abuser racialement sans conséquence… »

Rashford a partagé la remarque honteuse d’un utilisateur à son égard en ligne

United a exhorté les utilisateurs à signaler toute forme d’abus ou de discrimination via son outil de signalement en ligne.

Ce n’est pas la première fois que Rashford est soumis à de vils abus en ligne, après avoir partagé les détails du racisme qu’il a reçus après un match nul 0-0 avec Arsenal en janvier.

Les coéquipiers de Manchester United de Rashford, Axel Tuanzebe et Anthony Martial, font également partie d’une longue liste de footballeurs qui ont été victimes d’abus de racisme ces derniers temps.

Suite à la finale #UEL, nos joueurs ont été victimes d’abus racistes honteux. Si vous constatez une forme d’abus ou de discrimination, 𝗮𝗰𝘁 et 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 la. # SeeRed #allredallequal – Manchester United (@ManUtd) 27 mai 2021

Les clubs de Premier League ont été rendus furieux en février après avoir été informés que l’emoji de singe n’était pas considéré comme une violation des règles de Twitter – bien qu’il soit clairement utilisé de manière haineuse.

Les clubs de football, les joueurs, les athlètes et un certain nombre d’organismes sportifs se sont joints à un boycott de quatre jours des médias sociaux le mois dernier pour tenter de lutter contre les abus et la discrimination sur leurs plateformes.