Marcus Rashford dit que “quelque chose n’allait pas” avant l’échec du penalty et admet son “manque de confiance” avant la finale de l’Euro 2020, la star anglaise aborde les abus racistes qu’il a reçus

Marcus Rashford admet qu’il est allé en finale de l’Euro 2020, où il a raté un penalty lors de la fusillade acharnée, manquant de confiance.

Le joueur de 23 ans a été amené dans les derniers instants de la prolongation contre l’Italie en vue de tirer un penalty.

La décision de faire appel à Rashford s’est toutefois retournée contre lui

Après que Harry Kane et Harry Maguire aient converti leurs tirs au but, Rasfhrod a intensifié mais n’a pas pu convertir car son tir a frappé le poteau.

Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous deux vu leurs efforts sauvés alors que l’Angleterre a souffert du chagrin de Wembley avec une défaite 3-2 en tirs de barrage.

Dans une déclaration sur ses réseaux sociaux, l’attaquant anglais Rashford a expliqué ce qui se passait dans sa tête alors qu’il prenait le penalty, tout en rendant hommage à ses coéquipiers.

“Je ne sais même pas par où commencer et je ne sais même pas comment exprimer ce que je ressens à ce moment précis”, a déclaré Rashford.

Rashford a battu le gardien italien Gianluigi Donnarumma mais son tir a touché le poteau

« J’ai eu une saison difficile, je pense que c’est clair pour tout le monde et je suis probablement entré dans cette finale avec un manque de confiance.

«Je me suis toujours soutenu pour une pénalité, mais quelque chose n’allait pas. Sur le long terme, j’ai gagné un peu de temps et malheureusement le résultat n’était pas ce que je voulais.

« J’avais l’impression de laisser tomber mes coéquipiers. J’avais l’impression d’avoir laissé tomber tout le monde. Une pénalité était tout ce qu’on m’avait demandé de contribuer pour l’équipe. Je peux marquer des pénalités dans mon sommeil alors pourquoi pas celle-là ? Cela a joué dans ma tête encore et encore depuis que j’ai frappé la balle et il n’y a probablement pas de mot pour décrire exactement ce que je ressens.

“Final. 55 ans. Une pénalité. Histoire. Tout ce que je peux dire, c’est désolé. J’aimerais qu’il y ait de [sic] allé différemment.

Rashford s’est courageusement ouvert sur ce qui lui passait par la tête avant, pendant et après avoir raté le penalty

« Pendant que je continue de m’excuser, je veux crier mes coéquipiers. Cet été a été l’un des meilleurs camps que j’ai vécu et vous y avez tous joué un rôle. Une fraternité inébranlable s’est construite, votre succès est mon succès, vos échecs sont les miens.

Beaucoup se sont rassemblés autour de Rashford, Sancho et Saka, cependant, le trio a fait l’objet d’abus racistes ignobles en ligne peu de temps après la fin du match.

Une peinture murale de Rashford à Withington, Manchester, a été défigurée, mais de nombreux résidents se sont réunis pour remplacer les graffitis par des messages d’amour et de soutien.

“Je suis devenu un sport où je m’attends à lire des choses sur moi, que ce soit la couleur de ma peau, l’endroit où j’ai grandi ou, plus récemment, où je décide de passer mon temps hors du terrain”, a-t-il ajouté.

Une fresque de la star d’Angleterre et de Manchester United se dresse à Withington, un quartier où il a grandi

«Je peux recevoir des critiques sur ma performance toute la journée, ma pénalité n’était pas assez bonne. Il aurait dû entrer mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis ou d’où je viens.

«Je n’ai pas ressenti de moment plus fier que de porter ces trois lions sur ma poitrine et de voir ma famille m’encourager devant des dizaines de milliers de personnes. J’ai rêvé de jours comme ça.

« Les messages que j’ai reçus ont été positivement écrasants et voir la réponse à Withington m’a fait au bord des larmes. Les communautés qui m’entouraient toujours de leurs bras continuent de me soutenir.

«Je suis Marcus Rashford, un homme noir de 23 ans de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester. Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça. Pour tous ces gentils messages, merci. Je reviendrai plus fort. Nous reviendrons plus forts.