Marcus Rashford exhorte Boris à supprimer la réduction du crédit universel, car des millions de personnes «perdront une bouée de sauvetage» | Politique | Nouvelles

L’attaquant anglais de 23 ans a averti que la suppression du “soutien essentiel” pourrait ramener de nombreux enfants britanniques dans la pauvreté. L’augmentation du crédit universel de 20 £ qui a été mise en place pour aider les gens à traverser la pandémie et à reprendre le travail devrait être supprimée la semaine prochaine à mesure que les restrictions pandémiques se relâchent.

M. Rashford a déclaré: “Au lieu de supprimer un soutien vital, nous devrions nous concentrer sur l’élaboration d’une feuille de route à long terme pour sortir de cette pandémie de faim chez les enfants.”

« Le 6 octobre, des millions de personnes perdent une bouée de sauvetage.

« C’est une décision qui, selon le Child Poverty Action Group, augmentera la pauvreté des enfants à un sur trois.

Un récent sondage de l’association caritative Food Foundation a révélé que près de huit personnes sur dix sur le crédit universel auront plus de mal à nourrir leurs enfants si la coupe est faite.

M. Rashford, qui a affecté la sphère politique l’année dernière en forçant le Premier ministre à faire demi-tour sur les repas scolaires gratuits, s’est associé à l’association caritative Food Foundation pour faire à nouveau appel aux principaux ministres.

Marcus et l’association exhortent les gens à écrire à leurs députés et à demander au gouvernement d’adopter des recommandations pour prévenir la faim chez les enfants.

Les actions proposées pourraient permettre à un plus grand nombre d’enfants d’avoir droit à des repas scolaires gratuits et renforcer le soutien à un « démarrage sain » pour les femmes enceintes et les moins de cinq ans.

Donna Evans, une bénévole caritative au Pays de Galles, a qualifié la coupe de 20 £ de «diabolique».

Elle a déclaré à la BBC : « Vous essayez de faire durer votre nourriture du jour au lendemain, puis vous devez réfléchir une semaine à l’avance.

“Si vous n’obtenez pas d’argent et que vous avez le stress d’avoir des enfants qui veulent quelque chose, qui ont besoin de quelque chose.”

Elle a ajouté que la coupe était “froide, c’est sans cœur, c’est irréfléchi, c’est diabolique”.

Therese Coffey, la secrétaire du Travail et des Pensions, qui avait précédemment soutenu la réduction, a déclaré que la fin de l’augmentation signifierait que les participants au programme auraient besoin « d’environ deux heures de travail supplémentaire, chaque semaine ».

Pour maintenir l’augmentation de 20 £, le gouvernement a suggéré que l’impôt sur le revenu et les taxes sur le carburant devraient augmenter.

Le ministre des Affaires, Paul Scully, a déclaré à Sky News: “Si vous deviez annuler le crédit universel tel qu’il est, vous devriez augmenter l’impôt sur le revenu de l’équivalent d’un centime et de 3 pence sur le carburant.”