Marcus Rashford fait l’éloge d’Emma Raducanu et Liam Gallagher est un fan alors que le finaliste de l’US Open fait manger leurs mots aux sceptiques de Wimbledon

in

Marcus Rashford a fait l’éloge d’Emma Raducanu alors que la sensation du tennis britannique a atteint la finale de l’US Open.

Le joueur de 18 ans est devenu le premier qualifié à atteindre la finale du Grand Chelem, et l’a fait avec style sans perdre un seul set en cours de route.

.

Raducanu est devenu le premier qualifié à atteindre la finale de l’US Open

Aux premières heures de vendredi matin, la jeune Britannique a envoyé Maria Sakkari avec facilité pour réserver sa place pour la finale de samedi contre sa compatriote adolescente Leylah Fernandez.

Il y avait un chœur de soutien de stars du sport et de célébrités pour la star du tennis d’Orpington alors que son conte de fées new-yorkais se poursuit.

L’as de Manchester United, Rashford, a tweeté : « Félicitations @EmmaRaducanu, quel exploit déjà !! Bonne chance ce week-end, nous vous encourageons tous à la maison.

La légende anglaise Gary Lineker a déclaré : « Il n’a pas perdu un seul set pour atteindre la finale. Même au cours d’une année olympique, si cette jeune superstar remporte la finale, ce sera la plus grande réussite sportive britannique des 12 derniers mois… faites que les 12 dernières années.

.

La course de Raducanu à la finale lui a permis de gagner des fans du monde entier

Le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté : “Quelle réalisation incroyable au #USOpen @EmmaRaducanu de cette année ! Nous vous encouragerons tous demain En vous souhaitant la meilleure des chances ! C. »

Et il semble que même Liam Gallagher soit un fan, comme l’a écrit l’ancien leader d’Oasis: “Pouvez-vous le creuser, félicitations à Emma Raducanu, allez LG.”

Félicitations @EmmaRaducanu quel exploit déjà !! Bon courage ce week-end on vous encourage tous à la maison – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 10 septembre 2021

Pouvez-vous creuser félicitations à Emma Raducanu allez LG – Liam Gallagher (@liamgallagher) 10 septembre 2021

N’a pas perdu un seul set pour atteindre la finale. Même lors d’une année olympique, si cette jeune superstar remporte la finale, ce sera la plus grande réussite sportive britannique des 12 derniers mois….faites cela des 12 dernières années. https://t.co/QR9fIDFSCq – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 10 septembre 2021

Raducanu a rapidement prouvé que ses sceptiques avaient tort, suite à des inquiétudes après sa sortie de Wimbledon plus tôt cet été.

Sa course s’est terminée aux huitièmes de finale lorsqu’elle a souffert de difficultés respiratoires.

Des gens comme John McEnroe, Kevin Pietersen et Piers Morgan n’ont pas tardé à s’appuyer sur l’adolescente et à remettre en question sa capacité à se hisser au plus haut niveau du sport.

McEnroe a déclaré que l’occasion avait “trop ​​pour elle”, tandis que Morgan a tweeté sur la force mentale et l’a accusée d’avoir arrêté.

Pietersen a ajouté : « Le talent est une chose, mais la force mentale est ce qui sépare les bons des grands dans le sport !

Le trio a fait face à un contrecoup pour leurs commentaires de la part de Rashford et de la légende du tennis britannique Sir Andy Murray.

Maintenant, Raducanu leur a fermement fait manger leurs mots avec sa performance à l’US Open et elle devrait être une star du jeu pour de nombreuses années à venir.

Raducanu a mis ses sceptiques à Wimbledon fermement à leur place

L’ancienne gagnante de Roland-Garros, Sue Barker, a été sérieusement impressionnée par la façon dont l’adolescente a géré l’occasion sur une si grande scène.

Retrouvant l’ancien collègue de Question of Sport, Ally McCoist, lors du petit-déjeuner talkSPORT, Barker a déclaré: «Il ne s’agit pas seulement des coups droits et des revers, il ne s’agit pas de la technique, mais de la façon dont vous gérez l’occasion.

« En jouant au Arthur Ashe Stadium, sous les lumières pour la première fois, j’ai regardé le razzmatazz de ‘voici les demi-finales’ et j’ai pensé comment elle allait gérer cela.

«Ensuite, elle a remporté les trois premiers matchs et a sauvé six balles de bris sur son service. Elle ne semble pas se soucier de l’endroit où elle joue.

“Elle l’embrasse et utilise la foule.”

.

Raducanu a battu Maria Sakkari pour se qualifier pour la finale de l’US Open

Cette course à l’US Open a déjà rehaussé le profil de Raducanu et elle deviendra un nom familier.

Barker a ajouté: “Elle est en couverture de Vogue en ce moment, sa vie va changer. J’espère que l’équipe y arrivera parce que vous devez vous rappeler qu’elle a 18 ans.

« Je veux qu’elle profite de sa vie. Je lisais Judy Murray qui écrivait sur Andy Murray au début et il a fait sa percée à l’US Open quand il avait 18 ans. Chez les hommes, c’est plus de cinq sets donc beaucoup plus difficile.

«Elle s’est assurée, au cours des premières années, quand il était jeune, de faire voler l’un de ses amis et d’être avec lui en tournée afin qu’il puisse toujours être un adolescent et avoir toujours ses amis autour de lui.

“Ces joueurs vivent dans un monde adulte avec leurs entraîneurs, entraîneurs et agents.”

