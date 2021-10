Marcus Rashford: le camp de la star de Manchester United mécontent d’Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Les personnes les plus proches de la star de Manchester United, Marcus Rashford, seraient mécontentes de certains des récents commentaires d’Ole Gunnar Solskjaer, mettant encore plus la pression sur le manager.

Le légendaire Norvégien est sous les feux de la rampe ces derniers temps en raison d’une série de mauvais résultats et donc un vestiaire perturbateur est la dernière chose qu’il veut.

Selon ., bien que United pense que les commentaires de Solskjaer ont été mal interprétés, le camp de Rashford était contrarié par les commentaires du manager sous le feu, quelles que soient ses intentions.

On dit que les proches du sensationnel Anglais pensent qu’il n’a fait que se concentrer sur sa carrière professionnelle, ayant sacrifié son corps la saison dernière et étant revenu de blessure plus tôt que prévu cette saison.

L’Athletic a également couvert les commentaires de Solskjaer qui ont bouleversé le camp de Rashford lorsqu’il a déclaré: «Il arrive au meilleur âge pour un footballeur et il a un défi à relever ici à Manchester United – et a un défi à relever pour jouer pour l’Angleterre.

« Marcus a fait des choses remarquables et fantastiques, mais maintenant il doit peut-être donner la priorité à son football.

« Marcus sait que nous voulons beaucoup de lui, mais nous allons lui laisser le temps de revenir à ce qu’il était et à ce qu’il peut être. »

On pensait que Solskjaer faisait l’éloge de Rashford et ne voulait naturellement aucun mal, mais ses commentaires ont toujours fait les gros titres car certains l’ont utilisé comme une opportunité pour dire au joueur de « reprendre le football ».

Les athlètes ont tendance à se faire dire de se taire et de se concentrer sur leur carrière plutôt que de s’impliquer dans la politique ou quoi que ce soit du genre.

La campagne de Rashford pour s’assurer que les enfants les plus vulnérables de Grande-Bretagne aient de la nourriture dans leurs assiettes l’a vu entrer dans un nouveau territoire et recevoir des critiques inconcevables de la part de certains partis.

Néanmoins, il est compréhensible que son camp soit contrarié, mais c’était peut-être une question mieux résolue à huis clos car Solskjaer n’a fait que féliciter l’ancien diplômé de l’académie depuis qu’il a rejoint le club et l’a souvent protégé des yeux du public.

