Marcus Rashford: le député conservateur suscite la fureur pour avoir fustigé un penalty manqué à l’Euro 2020 | Politique | Nouvelles

L’Angleterre a subi un nouveau chagrin lors d’une compétition internationale de football hier soir après avoir perdu contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but. Après avoir pris rapidement l’avantage sur les favoris pour remporter le tournoi, les hommes de Gareth Southgate ont concédé en seconde période, portant le match aux prolongations et aux tirs au but.

Dans un résultat qui a dévasté les fans à travers le pays, Marcus Rashford, Jaydon Sancho et Bukayo Saka n’ont tous pas réussi à se convertir sur place.

Peu de temps après le match, GB News a rapporté que Mme Elphicke avait envoyé un message à des collègues suggérant que Rashford aurait marqué s’il n’avait pas passé autant de temps à faire campagne pour des repas scolaires gratuits.

Elle a déclaré: “Ils ont perdu – serait-il peu généreux de suggérer que Rashford aurait dû passer plus de temps à perfectionner son jeu et moins de temps à faire de la politique.”

Rashford milite activement contre la faim chez les enfants depuis le début de la pandémie.

L’attaquant de Manchester United a contraint le gouvernement à faire volte-face en 2020 sur sa politique visant à mettre fin aux repas scolaires gratuits pour les enfants de familles à faible revenu pendant les vacances d’été.

Il a également lancé un club de lecture pour aider à améliorer les compétences en lecture et en écriture des enfants.

Critiquant la députée conservatrice de Douvres pour son message, la chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré: “Alors que le pays compatissait avec notre grande équipe, les députés conservateurs se moquaient des joueurs inspirants qui se sont mobilisés pour nourrir les enfants affamés lorsqu’ils ont voté pour les laisser sans aliments.

“Que ce soit leur incapacité à soutenir les personnes vulnérables ou à huer nos garçons après avoir rendu tout notre pays fier, le Nasty Party est de retour.”

Dans un message adressé à Mme Elphicke, Dawn Butler du Labour a ajouté: “Cette équipe de football a plus de style et de classe de grâce dans son gros orteil que vous dans tout votre corps laid.”

La députée de Warrington North, Charlotte Nichols, a déclaré: “Lorsque Natalie Elphicke a nourri autant d’enfants affamés que Marcus Rashford, ou fait autant pour inspirer la nation, alors elle peut l’abattre tout ce qu’elle aime.

“Je regrette d’avoir envoyé en privé une réaction imprudente à propos du penalty manqué de Marcus Rashford et je m’excuse auprès de lui pour toute suggestion selon laquelle il n’est pas entièrement concentré sur son football.

“En avant pour la Coupe du monde et j’attends avec impatience la contribution de Marcus Rashford à ce moment-là.”

Rashford a déjà parlé publiquement de sa propre éducation et de la façon dont sa mère sauterait des repas pour s’assurer que lui et ses frères avaient suffisamment de nourriture.

La mère célibataire Melanie Maynard a occupé trois emplois lorsque le footballeur grandissait pour aider à subvenir aux besoins de sa famille.

Le jeune attaquant a déclaré qu’il avait commencé à faire campagne à la suite de ses propres expériences.

Après avoir été contraint au revirement humiliant des repas scolaires, le Premier ministre Boris Johnson a “personnellement remercié” le footballeur pour sa campagne lors d’un appel téléphonique.

Il a déclaré en juin 2020: “J’ai parlé à Marcus Rashford aujourd’hui pour le féliciter pour sa campagne.”

En octobre, la reine lui a décerné un MBE pour son travail.