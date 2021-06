Marcus Rashford nie avoir confirmé le déménagement de Jadon Sancho à Manchester United, affirme que le tweet sur le compte du fan était un « petit hack »

in

Marcus Rashford a déclaré qu’il avait été ” piraté ” après avoir comparu devant tous, mais a confirmé la signature de Jadon Sancho par Manchester United sur Twitter.

L’attaquant des Red Devils a été invité à “annoncer Sancho” sur les réseaux sociaux après la victoire 2-0 de l’Angleterre contre l’Allemagne à l’Euro 2020.

La paire est des amis proches loin du terrain

Et Rashford – qui, avec Sancho, était un remplaçant inutilisé pour les huitièmes de finale à Wembley – a répondu peu de temps après avec un simple « Oui x ».

On dit que les deux hommes ont noué des relations étroites depuis qu’ils ont travaillé ensemble en service international avec l’Angleterre.

Sans surprise, le tweet de l’attaquant a fait s’effondrer United Twitter, Sancho se rapprochant de plus en plus d’un transfert d’argent à Old Trafford.

Rashford avait tout sauf semblé confirmer le transfert très attendu de Sancho à Manchester United

Les Red Devils poursuivent la star du Borussia Dortmund depuis plus d’un an, après avoir refusé d’égaler le prix de 108 millions de livres sterling de l’équipe allemande l’été dernier.

Il semble de plus en plus probable qu’Ole Gunnar Solskjaer atteigne sa cible principale cette fenêtre de transfert, cependant, des rapports suggérant que des négociations sont en cours moyennant des frais.

Le joueur de 23 ans s’est rendu sur Twitter mercredi matin pour informer les fans que son compte avait en fait été piraté.

« Un petit hack et je suis de retour. Bonjour à tous », a tweeté Rashford, accompagné d’un emoji en forme de cœur et d’un drapeau anglais.