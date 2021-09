Marcus Rashford: Ole Gunnar Solskjaer révèle quand il attend le retour de la star – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Marcus Rashford, est en avance sur le calendrier pour se remettre de sa dernière opération et pourrait figurer dès après la pause internationale.

Selon le site officiel de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a admis que Rashford ne serait probablement pas disponible avant la mi-octobre, car il continue de reprendre lentement l’entraînement après sa blessure à l’épaule.

L’Anglais n’a plus joué depuis la finale des Championnats d’Europe lorsque l’Angleterre a perdu aux tirs au but et a par la suite raté toute la pré-saison du club.

Rashford a porté la blessure pendant plusieurs mois car son objectif était de figurer dans les Championnats d’Europe 2020, mais cela a été retardé après la pandémie de coronavirus.

Maintenant, Solskjaer a fait le point sur les blessures de son équipe avant le choc de West Ham United lors de la Coupe Carabao.

Les médias ont interrogé le patron sur le retour d’Alex Telles et Rashford et sur les progrès réalisés par les deux depuis leurs blessures.

Solskjaer a déclaré: «Oui, ça se passe bien. Ils ont travaillé très dur, tous les deux.

« Alex est un peu plus loin que Marcus.

“Je ne pense pas que nous verrons Marcus avant la pause internationale, mais Alex a bien travaillé et sera également dans l’équipe.”

Alors que Telles pourrait figurer à tout moment dans l’équipe, Rashford devra attendre un peu plus longtemps avec quelques semaines de plus pour son rétablissement.

Le premier match auquel il pourrait jouer serait le voyage à Leicester City le 16 octobre.

Les fans de United peuvent rester ravis de voir Rashford rejoindre la toute nouvelle attaque du club avec beaucoup de compétition à son retour.