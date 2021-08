Marcus Rashford photographié l’entraînement à Carrington après une opération à l’épaule – News 24

in

L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford est de retour à Carrington après une opération à l’épaule qui s’est bien passée.

Sur les photos du site officiel, Rashford a été photographié souriant et riant avec ses coéquipiers pour la première fois depuis l’opération.

Rashford a marqué 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, juste un de moins sur les 22 qu’il a marqués la saison précédente.

Il aurait espéré en tirer parti cette saison, mais la blessure et le traitement ultérieur l’ont exclu des premiers matchs.

Le week-end dernier, Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que le n ° 10 avait repris des travaux de remise en forme avant son retour.

Le patron a ajouté : « Il semblait très heureux de l’opération. Il travaille dans le gymnase. Nous le voyons tous les jours, il va donc ronger son frein à l’approche du moment où il pourra revenir.

Regardez qui est de retour C’est fantastique de vous voir en voie de guérison, @MarcusRashford ! ❤️#MUFC – Manchester United (@ManUtd) 25 août 2021

L’international anglais ne devrait pas revenir sur le terrain avant un certain temps, mais ce dernier développement est prometteur pour le diplômé de l’Académie, l’équipe et les fans.

Il tiendra à montrer son engagement et son dévouement envers son club d’enfance après la récente signature de son coéquipier anglais Jadon Sancho et la bonne forme dans laquelle se trouve également Mason Greenwood.

Greenwood a récemment marqué deux buts en autant de matchs avec beaucoup, dont la légende de United Rio Ferdinand, commentant la façon dont il a grandi au cours de l’été. “Il est en train de devenir un homme à partir d’un garçon”, a déclaré Ferdinand sur sa chaîne Youtube.

Il y aura une bataille pour les places une fois que Rashford et Edinson Cavani seront de nouveau en pleine forme et Solskjaer a déclaré précédemment qu’il espère que Rashford, Greenwood et Sancho pourront s’adapter pour jouer à une gamme de positions d’attaque.

En attendant, il est bon de voir Rashford bien récupérer et commencer à participer à un entraînement léger entouré de ses coéquipiers.