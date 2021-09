Marcus Rashford prêt pour un retour anticipé de blessure – Man United News And Transfer News

in

Le rétablissement de Marcus Rashford après une opération à l’épaule progresse rapidement et plus tôt que prévu, selon un journaliste de premier plan.

Rashford est hors de combat depuis son penalty raté qui a vu l’Angleterre perdre la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

L’ailier souffrait d’un certain nombre de blessures persistantes la saison dernière, mais il a été décidé cet été que l’épaule ne pouvait plus être traitée et qu’elle nécessitait une opération.

Il était initialement prévu que cela mettrait le joueur de 23 ans hors de combat jusqu’en octobre au plus tôt, manquant potentiellement les neuf premiers matchs de United.

Cependant, il semble maintenant qu’il pourrait battre cette estimation d’au moins un mais potentiellement deux, voire trois matchs.

Henry Winter du Telegraph a tweeté aujourd’hui que ” le rétablissement de Marcus Rashford est en avance sur le calendrier.

«Il est tellement concentré sur la remise en forme après son opération à l’épaule qu’il fait trois séances de rééducation par jour. Susceptible d’intensifier la formation de manière imminente.

Une fois que l’Anglais sera en mesure de participer à l’entraînement complet de l’équipe, il sera probablement inclus dans l’équipe de la journée dès que cela sera viable.

Le voyage de ce week-end à West Ham arrivera presque certainement trop tôt, mais il pourrait avoir une chance extérieure de match nul de la Coupe Carabao mercredi prochain – également contre les Hammers – ou, peut-être plus réaliste, le match à domicile de Premier League contre Aston Villa samedi semaine.

Avec Mason Greenwood en pleine forme sur l’aile droite et Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani dans un affrontement des titans pour le rôle d’avant-centre, Rashford sera probablement en compétition avec son copain et coéquipier anglais Jadon Sancho pour la couchette d’aile gauche.

Il y a une concurrence féroce pour le poste, Paul Pogba étant également déployé à l’écart de Solskjaer cette saison et Anthony Martial rivalisant également pendant des minutes à ce poste.