Marcus Rashford révèle son espoir de reprendre l’entraînement par contact alors que la star de Manchester United et de l’Angleterre continue de se remettre d’une blessure à l’épaule

Marcus Rashford vise un retour à l’entraînement par contact, a révélé la star de Manchester United et de l’Angleterre.

L’attaquant, qui n’a pas encore joué pour un club ou un pays cette saison, a récemment subi une opération à l’épaule.

.

Le problème d’épaule dérangeait Rashford pendant une grande partie de la saison dernière

Le joueur de 23 ans a posté un message sur Twitter qui disait : « Bon lundi. Je vois le médecin vendredi pour une consultation.

“Tout va bien, j’aurai le feu vert pour participer à nouveau à la formation par contact.”

Après avoir joué avec un problème d’épaule pendant une grande partie de la saison dernière, Rashford a décidé après avoir fait partie de la campagne anglaise de l’Euro 2020 qu’il se ferait opérer.

L’opération a eu lieu le 6 août, Rashford déclarant quatre jours plus tard que “tout s’était bien passé”.

On ne sait pas quand Rashford sera de retour dans l’équipe de Man United

Il a raté huit matches toutes compétitions confondues jusqu’à présent ce trimestre pour Man United, qui accueille Villarreal en Ligue des champions mercredi. Ils affronteront ensuite Everton en Premier League samedi, en direct sur talkSPORT.

Rashford a également raté les éliminatoires de la Coupe du monde d’Angleterre contre la Hongrie, Andorre et la Pologne plus tôt ce mois-ci.

Le patron des Three Lions, Gareth Southgate, doit nommer son équipe jeudi pour les matchs contre Andorre et la Hongrie les 9 et 12 octobre.

United revient ensuite à l’action en affrontant Leicester à l’extérieur le 16 octobre.

