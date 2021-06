Marcus Rashford révèle un dilemme chirurgical qui pourrait le voir rater le début de la nouvelle saison

Rashford a joué à travers la barrière de la douleur (Photo: .)

L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a admis que sa forme avait été touchée par des problèmes physiques persistants qui pourraient l’obliger à subir une intervention chirurgicale après l’Euro.

Le joueur de 23 ans a été contraint de franchir la barrière de la douleur au cours des 12 derniers mois avec des blessures à la cheville et à l’épaule.

Rashford a terminé la saison de Premier League avec seulement neuf buts et a perdu sa place dans le onze de départ anglais. Mais il insiste sur le fait qu’il ne regrette pas sa décision de ne pas passer sous le couteau lors de la campagne 2020-21.

“De toute évidence, je ne donne pas le meilleur de moi-même et ce que je sais que je peux faire”, a déclaré Rashford.

“Quoi qu’il en soit, cela n’a pas vraiment d’importance car cela dure depuis le début de la saison.



Rashford pourrait passer sous le couteau après l’Euro (Photo: .)

« J’ai réussi à passer la saison avec United. Je pense que j’ai eu 36 buts impliqués, donc je ne peux pas revenir sur l’année et dire “J’aurais dû prendre du temps pour faire ceci et cela.”

«Ce n’est tout simplement pas ma façon de voir les choses. Je veux juste être disponible pour chaque match.

La blessure à l’épaule de Rashford pourrait le voir nécessiter une intervention chirurgicale après la campagne d’Angleterre cet été, ce qui pourrait à son tour retarder son début de saison 2021-22 avec United.

“Je ne pense pas que ce soit un secret”, a-t-il déclaré à propos du problème de l’épaule.

« Je pense que c’est assez connu et arriver à ce stade où j’en suis maintenant, c’était un objectif énorme pour moi en début de saison.

«Je dois décider après (l’Euro). C’est soit une opération, soit je ne reçois pas d’opération.

«Je ne suis pas sûr à 100% d’en avoir encore besoin. Alors je vais le prendre comme il vient. Je finirai fort ici et j’ai quelques semaines pour me détendre et décider de ce que je vais faire.

