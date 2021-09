Marcus Rashford sera inclus dans le programme d’études sur les médias du GCSE, car les élèves découvriront l’utilisation des médias sociaux par la star de Manchester United pour mettre en évidence les problèmes sociaux et raciaux

in

L’utilisation des médias sociaux par Marcus Rashford pour faire campagne contre l’injustice sera incluse dans le programme d’études des étudiants en études médiatiques du GCSE.

Il se concentrera sur son travail caritatif influent et sa position contre le racisme dans le sport.

La campagne de Rashford sera incluse dans le programme d’études des médias du GCSE

Le travail brillant de l’attaquant de Manchester United sera inclus dans le cours à partir de ce mois-ci sous le jury d’examen AQA.

Rashford a lancé une campagne pour persuader le gouvernement de fournir des repas gratuits aux élèves vulnérables en Angleterre pendant les vacances scolaires pendant la pandémie, forçant une série de demi-tours du gouvernement.

En mai, le joueur de 23 ans a souligné le torrent de messages racistes qu’il avait reçus sur les réseaux sociaux après la défaite finale de Manchester United en Ligue Europa.

Et puis en juillet, Rashford a déclaré qu’il était désolé pour son penalty manqué lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie, mais a déclaré qu’il “ne s’excuserait jamais” pour qui il est après avoir subi des abus racistes sur les réseaux sociaux.

Rashford a été victime d’abus racistes après la finale de l’Euro 2020

Rashford a utilisé avec succès les médias sociaux pour promouvoir ses campagnes sur la pauvreté alimentaire des enfants, ainsi que pour s’assurer que tous les élèves ont accès aux livres.

Il est devenu la plus jeune personne à figurer en tête de la liste des dons du Sunday Times en collectant 20 millions de livres sterling de dons de supermarchés pour des groupes luttant contre la pauvreté des enfants.

Parmi les autres ajouts au cours, citons Black Widow de l’univers Marvel, le Kiss Radio Breakfast Show, le magazine Heat et la série télévisée His Dark Materials basée sur les romans de Sir Philip Pullman.

Rashford a reçu un MBE pour sa campagne

Sandra Allan, responsable du programme d’études pour les arts créatifs à l’AQA, a déclaré : « Je suis vraiment enthousiasmée par les changements que nous avons apportés – ils sont engageants et pertinents et inspireront et motiveront.

« Marcus Rashford est l’un des jeunes les plus influents et les plus inspirants du Royaume-Uni. Les étudiants peuvent donc apprendre énormément de la façon dont il utilise les médias sociaux pour avoir un impact réel.

“Ce n’est pas seulement une opportunité pour eux d’en apprendre davantage sur les médias sociaux – c’est aussi un excellent moyen d’en apprendre davantage sur d’importants problèmes sociaux et raciaux dans le cadre de notre engagement en faveur de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion dans le programme.”

Elle a ajouté: “Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour devenir étudiante en études des médias.”

