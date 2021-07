Marcus Rashford tente de convaincre Paul Pogba de rester à Manchester United après l’annonce du transfert de Raphael Varane, le Paris Saint-Germain cherchant à profiter de la situation contractuelle

Dans le sillage des controverses en cours entourant Activision Blizzard, les actionnaires enquêtent sur l’entreprise alors que ses actions commencent à s’effondrer. Le cabinet d’avocats spécialisé dans les droits des actionnaires Robbins LLP enquête sur Activision Blizzard pour déterminer si certains dirigeants et administrateurs d’Activision ont violé la Securities Exchange Act de 1934 et ont […] More