Marcus Rashford : un artiste de rue répare une fresque murale de Rashford à Manchester

Le footballeur a remercié la communauté de Manchester qui a « toujours enroulé ses bras autour de moi et continue de me soutenir » (Photo: PA)

Une peinture murale de Marcus Rashford qui a été vandalisée avec des graffitis racistes a été réparée.

L’œuvre d’art, sur Copson Street à Manchester, a été défigurée et le footballeur de 23 ans a été victime d’abus en ligne après avoir raté un penalty lors de la finale de l’Euro.

Des messages réconfortants d’amour et de soutien sont ensuite apparus sur la fresque alors que les habitants de Withington se sont unis contre le racisme et la haine.

L’artiste de rue AkseP19, qui était responsable du projet communautaire d’origine, a été vu en train de le réparer ce matin.

joueurs anglais Jadon Sancho et Bukayo Saka ont également été bombardés d’insultes dégoûtantes et d’émojis de singes sur les réseaux sociaux après la chute des Trois Lions en Italie.

La police du Grand Manchester a ouvert une enquête après qu’un certain nombre de jurons aient été barbouillés sur la peinture murale à côté du mot “Saka”.

Rashford a déclaré que le fait de voir la réponse réconfortante du public au vandalisme “l’avait au bord des larmes”.

Il a écrit : « Les communautés qui m’ont toujours serré dans leurs bras continuent de me soutenir.



AkseP19 a été photographié en train de réparer la peinture murale mardi matin (Photo: Christopher Furlong/.)



La police a ouvert une enquête sur le vandalisme (Photo: PA)



Des sacs poubelles ont couvert les insultes offensantes lundi (Photo : Christopher Furlong/.)

« Je suis Marcus Rashford, 23 ans, homme noir de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester. Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça.

L’attaquant de Manchester United a déclaré qu’il avait l’impression de « laisser tomber tout le monde » lorsqu’il a frappé le poteau lors du match à enjeux élevés dimanche.

Il a déclaré: “Une pénalité était tout ce qu’on m’avait demandé de contribuer pour l’équipe. Je peux marquer des pénalités dans mon sommeil alors pourquoi pas celle-là ?

“Cela me revient encore et encore dans la tête depuis que j’ai frappé le ballon et il n’y a probablement pas de mot pour décrire exactement ce que je ressens.

Plus : Marcus Rashford



‘Final. 55 ans. Une pénalité. Histoire. Tout ce que je peux dire, c’est désolé. J’aurais aimé que ça se passe différemment.

Il a promis que lui et l’équipe d’Angleterre seraient «de retour plus forts» en remerciant les fans pour leur soutien hier soir.

L’impressionnant jeune homme a collecté des millions pour la charité pendant la pandémie et a forcé un gouvernement à faire demi-tour pour des repas scolaires gratuits.

