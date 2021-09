Marcus Semien a frappé un home run épique pour écraser le rival

Arrêt-court Marcus Semien des Blue Jays de Toronto n’ont eu aucune pitié sur les expéditions du Mexicain Sergio Romo, pour laisser les Athlètes d’Oakland sur le terrain dans les Ligues majeures.

En huitième manche, les Blue Jays de Toronto ont perdu six points par 2 contre les Oakalnd Athletics, c’est à ce moment-là que Vladimir Guerrero Jr. a marqué un point, puis Lourdes Gurriel Jr est venu et a tiré un grand chelem pour égaliser le match 8-8 contre Yusmeiro Petir. expéditions.

Lourdes Gurriel Jr. l’a déposé en champ gauche avant les envois de l’un des meilleurs releveurs vénézuéliens Yusmeiro Petit, qui avait à son bord un coureur et les autres de son coéquipier Lou Trevino.

Gurriel jr. Il a lancé sa batte sur le terrain et s’est cogné la poitrine plusieurs fois avec sa main droite pour célébrer ce coup de circuit spécial pour les Blue Jays de Toronto, l’un des meilleurs retours de cette saison.

Lourdes Gurriel Jr SPIKE sa batte après avoir frappé un grand chelem pour égaliser le match contre Oakland !#MLB #WeAreBlueJays pic.twitter.com/Lfktqb299n – SportsGridRadio (@SportsGridRadio) 4 septembre 2021

En neuvième manche, Bryvic Valera a commencé avec un simple, George Springer avec un double et Marcus semien a remporté le match avec un circuit de trois points pour le terminer 11 points à 10 contre l’équipe qui ne voulait pas lui faire une bonne offre de contrat dans la dernière agence libre du MLB.

Marcus Semien a signé pour une saison avec les Blue Jays de Toronto afin de prouver sa vraie valeur et de chercher un contrat luxueux dans la prochaine agence libre. Il l’a certainement fait, bien que sa moyenne ait un peu baissé à 266, mais il a 31 circuits, 84 points produits, 14 buts volés et 94 coups sûrs. Il est le joueur de deuxième but avec le plus de circuits dans le MLB.