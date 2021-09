Marcus Semien est toujours le meilleur joueur de 2e but de la Major League

in

Une nouvelle marque est arrivée pour le spectaculaire joueur de deuxième but des Blue Jays, Marcus semien, avec son 42e coup de circuit : deuxième à égalité en tant que joueur du collège avec le plus de circuits en une saison de MLB.

J’ai eu tellement d’années que vous n’avez pas vu de saison pour un joueur de deuxième but comme celui de Marcus Semien avec les Blue Jays en ce 2021. Et c’était aussi tellement d’années qu’il n’y avait aucune chance que nous voyions un record de près de cinquante ans tomber.

C’était en 1973 lorsque Davey Johnson a réussi 43 circuits en tant que joueur de deuxième but des Orioles de Baltimore, laissant une marque qui restera invaincue pendant des décennies. En 2016, Brian Dozier avec Washington a failli l’égaler et maintenant, Semien a neuf matchs à jouer… et peut-être le dépasse-t-il.

La plupart des circuits en une saison par un 2B : 1) Davey Johnson – 43 (1973)

S2) Brian Dozier – 42 (2016)

S2) Rogers Hornsby – 42 (1922)

T2) Marcus Semien – 42 (2021) pic.twitter.com/dnsTw5Q5V3 – Blue Jays de Toronto (@BlueJays) 25 septembre 2021

Bon nombre des chances des Blue Jays en séries éliminatoires sont dues à Semien et à sa spectaculaire première saison à Toronto. Semien dirige plusieurs départements en attaque et en défense, il s’est avéré être un gant plus que fiable … certains pourraient même le mettre dans la lutte pour le MVP de l’AL.

Nous voyons cette possibilité de loin avec Ohtani et Vlad Jr. en tête, mais Semien a sans aucun doute récupéré chaque dollar que les Blue Jays ont payé pour lui.

Maintenant, nous devons voir comment il se débrouille en agence libre, les Blue Jays le signeront-ils? Ils devraient.