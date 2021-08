Marcus Smart et Josh Hart parient sur la continuité

Fin de deux des feuilletons les plus intenses de la Marché de la NBA cet été avec le renouvellement de deux acteurs clés dans la rotation de leurs équipes. Marcus Smart et Boston Celtics Ils ont poursuivi leur histoire d’amour avec la signature d’un contrat de 4 ans pour 77 millions de dollars, gardant l’escort charismatique comme ciment de la franchise du Massachusetts. Plus surprenant a été Josh Hart, qui s’est présenté comme l’un des agents libres les plus convoités, mais a décidé de signer un contrat de 3 ans avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans pour 38 millions de dollars. Après avoir perdu Ball, Bledsoe et Adams, ceux de la Nouvelle-Orléans ont jugé nécessaire de conserver un Hart qui aura plus d’importance, comme l’indique ESPN.