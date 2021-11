Marcus Smart, Tatum et Brown : « Ils doivent se renvoyer la balle »

Hier Celtics de Boston a perdu son cinquième match de la saison et Marcus Intelligent, marre de la situation sportive que connaît l’équipe verte depuis quelques saisons, a explosé. Il voulait frapper la table devant la presse pour voir s’il pouvait obtenir les deux grandes stars de l’équipe, Jayson Tatum et Jaylen Brown, ils changent leur dynamique de jeu.

Et le fait est que les nombres des deux joueurs en ce début de saison sont All Star. Jaylen Brown marque en moyenne 26,7 points par match en ce début de saison et Tatum monte à 25,7. Malgré leur incroyable performance offensive, les Celtics ne démarrent pas. Ils ont remporté deux des sept premiers matchs et Marcus Smart pense connaître l’une des raisons :

« Chaque équipe sait que presque chaque jeu est terminé par Jayson et Jaylen. Chaque équipe étudie comment arrêter Jayson et Jaylen. Je pense que chaque dépisteur devrait dire que ces gars doivent passer le ballon. Mais ils ne passent pas le ballon. «

Marcus Smart partage ses réflexions après la défaite des Celtics contre les Bulls. pic.twitter.com/6bBBcKSKTw – NBA sur ESPN (@ESPNNBA) 2 novembre 2021

Sans alternative

Au-delà des statistiques en passes décisives (Brown n’arrive pas à 3 et Tatum à 4), ce dont se plaint Smart, c’est le manque de continuité au jeu donné par ces deux joueurs qui sont de grands finisseurs individuels, mais qui ralentissent le jeu et ne chercher des alternatives :

« C’est quelque chose qu’ils doivent apprendre. Ils apprennent encore. Nous sommes fiers des progrès qu’ils font, mais ils doivent franchir une nouvelle étape et trouver des moyens non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour les autres membres de l’équipe d’ouvrir le terrain pendant les matchs. »