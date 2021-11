Marcus Smith a presque une «attitude à deux doigts avec Eddie Jones», mais Shane Williams pense qu’il peut remplacer Owen Farrell

Shane Williams dit que Marcus Smith avait « presque deux doigts à la hauteur de l’attitude d’Eddie Jones » et qu’il prospère maintenant pour le club et le pays.

Le demi d’ouverture des Harlequins assumera le contrôle total du jeu sous le maillot n ° 10 de l’Angleterre samedi contre l’Afrique du Sud, tenante de la Coupe du monde, samedi, en direct sur talkSPORT 2.

Smith est une superstar de bonne foi et a l’opportunité de débloquer la défense sud-africaine têtue

Le capitaine Owen Farrell étant exclu pendant trois mois en raison d’une blessure, c’est l’occasion idéale pour Smith de se tailler une place en tant que meneur de jeu de premier choix de l’Angleterre avant la reprise des Six Nations en février.

À seulement 22 ans, Smith a remporté le trophée de Premiership avec Quins à Twickenham le même après-midi de juin où les Lions britanniques et irlandais ont commencé leur tournée à Édimbourg.

À son retour au pays du rugby, le jeune a excellé dans un maillot anglais contre le Canada et, tellement impressionné par ses capacités, Warren Gatland l’a emmené en Afrique du Sud pour faire partie de la tournée.

Maintenant, à la veille de ses retrouvailles avec les Springboks pour l’équipe nationale, Shane Williams pense que ses capacités et son dévouement l’ont propulsé sous les feux de la rampe, mais son pouvoir de star inébranlable pourrait le garder là pendant des années.

Le demi d’ouverture des Quins a ébloui contre l’Australie en partie

Le vainqueur de la Coupe du monde 2003, Jonny Wilkinson, fournira sans aucun doute de nombreux conseils

La légende du Pays de Galles a déclaré à talkSPORT: « Tout d’abord, sur la scène nationale et ce qu’il a fait et les Harlequins, presque de nulle part, n’est-ce pas vraiment.

«Ça a été superbe, une joie à regarder et c’est une équipe qui ne dit jamais mourir, n’est-ce pas. Combien de fois ont-ils perdu 20 ou 30 points et sont-ils revenus et ont-ils gagné ?

«Cela montre juste un grand caractère et personnellement pour lui, cela montre un grand caractère. Il est résistant, il a dû attendre son heure.

« Eddie Jones ne lui a pas facilité la tâche, soyons honnêtes, mais il a juste continué à faire ce qu’il avait à faire pour le club et c’est de bien jouer et de bien jouer.

Le capitaine Owen Farrell sera absent jusqu’en 2022

« Il a eu sa convocation méritée chez les Lions, il a également été exceptionnel là-bas et c’est une joie à regarder. Je suis excité quand je vois son nom sur la feuille d’équipe et je suis sûr que les millions de fans anglais diraient exactement la même chose.

« Le visage de Farrell, qui est évidemment décevant, n’est qu’une opportunité pour Marcus Smith de jouer et de jouer, espérons-le, contre les champions du monde.

«Je pense qu’il est génial; il a l’attitude parfaite, presque les deux doigts jusqu’à l’attitude d’Eddie Jones et ça lui fait une place, ce qui n’arrive pas très souvent avec Eddie !

«Mais encore une fois, il joue bien pour l’Angleterre également et les gens le remarquent. Il ne fera que s’améliorer aussi, je pense.

Eddie Jones a confié le maillot n°10 à Smith

