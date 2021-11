Marcus Smith rejette les comparaisons de Jonny Wilkinson dans une interview talkSPORT alors qu’il se prépare pour l’Australie

Marcus Smith s’est moqué des premières comparaisons avec Jonny Wilkinson et insiste sur le fait que son groupe de soutien étroit le maintient au sol au milieu de son ascension fulgurante.

Le demi d’ouverture a ébloui lors d’une apparition de 28 minutes à Twickenham contre les Tonga, se marquant et injectant un rythme et une exubérance bien nécessaires dans l’attaque de l’Angleterre.

.

Marcus Smith est le nouveau golden boy de l’Angleterre

Smith a joué un rôle déterminant pour Quins alors qu’ils remportaient le trophée de Premiership en juin, puis remportaient par la suite des sélections pour son pays et les Lions britanniques et irlandais alors que son étoile commençait à briller.

Avec l’Australie à venir samedi (un match que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT), le joueur de 22 ans devrait commencer sous le maillot n ° 10 aux côtés d’Owen Farrell après sa fausse alerte positive au Covid-19.

Lors de l’émission de samedi, un fan a plaisanté en disant que Smith était « le prochain Wilkinson », ce qui a attiré un sourire ironique du jeune.

Et lorsqu’il a été interrogé par James Savundra de talkSPORT sur les comparaisons avec le vainqueur de la Coupe du monde 2003, Smith a insisté sur le fait qu’il ne s’emballe pas.

.

Wilkinson est une légende du rugby anglais pour ce qu’il a accompli

« J’ai un excellent réseau de soutien autour de moi », a déclaré Smith à talkSPORT. « J’ai ma mère, mon père, mes frères, ma petite amie, ma famille aux Philippines et mes grands-parents ici aussi.

«J’ai donc un réseau de soutien brillant pour me garder les pieds sur terre, mes frères sont mes plus grands critiques et ils vont probablement m’en vouloir aussi pour ça.

«Mais c’est comme ça que j’aime ça, j’essaie de garder mon cercle agréable et proche et d’écouter les entraîneurs ici et d’essayer de m’améliorer semaine après semaine.

« J’écoute aussi mes entraîneurs à Quins et j’essaie de continuer à m’améliorer chaque semaine en tant que personne et en tant que joueur. »

.

Des gens comme Joe Marler seront chargés de garder le jeune ancré

L’entraîneur-chef Eddie Jones était initialement réticent à confier le jeune, qu’il a invité à s’entraîner avec l’équipe à l’âge de 18 ans alors qu’il était encore au Brighton College.

Faisant une comparaison avec l’adolescente Emma Raducanu, Jones a insisté sur le fait qu’il ferait tout son possible pour garder Smith fermement ancré.

« La grande chose pour les bons jeunes joueurs, ce sont les distractions », a déclaré Jones. « Les distractions pourraient être l’exposition qu’ils reçoivent dans les médias, les éloges qu’ils reçoivent, les critiques qu’ils reçoivent.

«Il peut y avoir des groupes d’agents qui voient ce type comme la prochaine grande chose.

« Il y a une raison pour laquelle la jeune fille qui a remporté l’US Open n’a pas si bien réussi par la suite. Sur quoi l’avez-vous vue – la première page de Vogue et Harper’s Bazaar ou autre, portant des vêtements Christian Dior.

« Tout cela est une distraction autour d’elle. »

.

Raducanu a lutté depuis sa victoire à l’US Open en septembre