Marcus Stroman ne l’a pas car les Mets perdent face aux nationaux ⋆ .

Marcus Stroman a applaudi avec enthousiasme les fans alors qu’il sortait de l’enclos du Citi Field, et ils ont répondu en nature. C’était aussi bon que samedi après-midi pour le droitier et les Mets.

Le deuxième lancer lancé par Stroman a été touché dans le coin droit, un simple mal joué par Michael Conforto qui a permis à Josh Harrison de terminer troisième. C’était un présage pour les heures à suivre, alors que les Mets vidaient toutes les ondes positives du chef-d’œuvre de Jacob deGrom vendredi soir.

Stroman ne l’avait pas, sa défense ne l’a pas aidé, et les Mets ont perdu contre les Nationals, 7-1 au Citi Field devant 8 051. Leur quatrième défaite en cinq matchs a repoussé les Mets à .500 à 8-8.

Après avoir été si bon lors de ses trois premiers départs, le commandement de Stroman a été interrompu cette fois. Il a marché des frappeurs consécutifs dans la deuxième manche et a permis au lanceur adverse Joe Ross de conduire dans une course avec un simple avec deux retraits dans la deuxième. Stroman a été marqué pour deux autres points dans le troisième et un autre dans le quatrième, avant de recevoir le crochet.

Marcus Stroman a connu des difficultés lors de la défaite des Mets face aux Nationaux samedi.Corey Sipkin

Cela a continué une tendance récente des débutants Mets – autres que deGrom – à se battre. Sortez le double vainqueur du prix Cy Young, et les quatre derniers partants des Mets n’ont pas réussi à atteindre la cinquième manche après un bon début de saison jeune.

En quatre manches, Stroman a accordé huit coups sûrs, cinq points (quatre mérités), en a marché deux et en a retiré quatre. Il n’a réussi à mettre un zéro dans aucun de ses cadres et a accordé plus de points dans cette sortie que ses trois départs précédents combinés.

Conforto a mis les Mets au tableau en quatrième position, frappant le poteau des fautes du champ droit pour son premier circuit de la saison. Ils ont eu une chance de se rapprocher. JD Davis et Jeff McNeil ont suivi avec des simples consécutifs, mais James McCann a balancé la balle quatre deux fois, puis est apparu faiblement pour s’arrêter pour mettre fin à la menace, la seule fois où il y avait de l’énergie dans le bâtiment tout le match.

Quatre frappeurs dans le cinquième, les Nationals ont eu le retour. À ses débuts aux Mets, le releveur Stephen Tarpley n’a pas réussi à retirer un frappeur. Il a marché Josh Bell, a accordé un simple check-swing à Kyle Schwarber, puis a frappé Alex Avila avec un lancer de force dans une course. C’était 7-1 à la fin de la manche et la déroute était lancée, un autre match dans lequel l’attaque des Mets est devenue molle.

C’était le neuvième match en 16 compétitions dans lequel les Mets ont marqué trois points ou moins. Ils sont 2-7 dans de tels jeux.