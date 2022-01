Marcus Stroman offre une montre de plusieurs milliers de dollars à deux lanceurs

Le droitier des Cleveland Guardians, Triston McKenzie, et le lanceur des Braves d’Atlanta, Touki toussaint, avoir une chance d’obtenir gratuitement Rolex la saison prochaine, gracieuseté du lanceur des Cubs de Chicago, Marcus stroman.

Stroman a proposé d’acheter à McKenzie et Toussaint une montre chère s’ils lancent plus de 160 manches avec une MPM de 3,70 ou moins la saison prochaine. McKenzie n’a jamais lancé plus de 120 manches dans les majeures, tandis que le plus de Toussaint était de 50 la saison dernière.

J’ai besoin d’une @ROLEX avec une lunette cannelée – Triston McKenzie (@ T_eazy24) 11 janvier 2022

Les deux lanceurs ont le potentiel pour y parvenir, ils ont beaucoup de projection, mais il ne l’a pas encore réalisé et les lanceurs qui sont fans d’autres collègues comme Marcus Stroman, veulent le voir exploser dans le meilleur baseball du monde.

McKenzie, 24 ans, est l’un des meilleurs jeunes lanceurs de l’organisation de Cleveland et devrait commencer la saison dans sa rotation de départ. Pendant ce temps, Toussaint n’a que 21 départs en ligue majeure à son actif depuis 2018 et s’attend à ce qu’il occupe une place dans l’enclos des Braves en 2022.

Marcus Stroman n’est pas dans la même division qu’eux, même loin de Triston McKenzie, mais un peu proche de Touki Toussaint qui joue pour les champions en titre de la MLB, les Atlanta Braves.

Il est d’usage que lorsqu’un lanceur lance un coup sûr, il offre une montre de fantaisie au receveur ou à un autre joueur qui a fait un jeu important dans ce match.