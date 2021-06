Marcus Thuram, la priorité de Tottenham

10/06/2021 à 20:49 CEST

Thuram pourrait signer pour lui Tottenham cette saison. Le footballeur, débarqué en Bundesliga en 2021, et il y a déjà deux saisons qu’il cumule avec le Borussia Mönchenglabach. Pourtant, à 23 ans, le footballeur cherche à grandir et à avoir de nouvelles motivations. Et maintenant, il a la possibilité de le faire dans le premier ministre.

Le footballeur de Bundesliga a disputé quarante matchs cette saison, au cours desquels il a marqué onze buts et réussi à fournir douze passes décisives. Comme le rapporte RMC Sport, le club et le footballeur ont déjà trouvé un accord. Et maintenant, il ne suffirait que Tottenham et le Borussia se mettent d’accord sur la transaction. A ce jour, la clause du footballeur est de 30 millions d’euros.

UNE Signature possible après le départ de Kane de l’équipe de Premier League, figure transversale du club ces dernières années. Le capitaine de l’équipe nationale, a marqué 23 buts et délivré 14 passes décisives lors de cette campagne, au cours de laquelle le club a terminé la compétition anglaise en septième position du classement.

Après seize saisons au club, le footballeur semble avoir décidé de le quitter : “Je pense qu’il est vraiment temps d’avoir une conversation avec le club. Je veux jouer les matchs les plus importants. Cette saison, je regardais les Champions. League à la télévision. et ce sont les matchs auxquels je veux jouer », a-t-il expliqué. “C’est un moment de ma carrière où je dois réfléchir et voir où j’en suis”, expliqué.