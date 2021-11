Mardi je donne 2021 : où faire un don pour aider à la réforme de la justice pénale

L’une des questions les plus courantes que j’ai entendues poser par des amis au cours des 18 mois qui se sont écoulés depuis les manifestations de George Floyd contre la violence policière est : « Comment puis-je aider ? »

Alors que la question de savoir ce que signifie être un bon membre ou allié des mouvements pour la justice raciale est vaste et dépasse le cadre de ce court article, je pense qu’il est possible de parler un peu d’une question plus étroite : où devrait une personne qui s’inquiète de la trajectoire de la justice pénale en Amérique donner de l’argent?

Chloe Cockburn a réfléchi à cette question plus qu’à n’importe qui d’autre. Jusqu’à récemment, Cockburn était responsable du programme de réforme de la justice pénale à l’Open Philanthropy Project, une organisation semblable à une fondation soutenue par la fortune de près de 14 milliards de dollars de Cari Tuna et de son mari, le cofondateur de Facebook Dustin Moskovitz. Il cherche à identifier les investissements philanthropiques les plus efficaces possibles quel que soit le domaine d’intervention.

Plus récemment, Cockburn et ses collègues ont lancé un groupe appelé Just Impact Advisors, qui accordera des subventions à des groupes de justice pénale et conseillera les donateurs intéressés par la question. C’est une continuation et une expansion de son travail à Open Philanthropy, essayant de trouver les organisations les plus efficaces qui réduisent le nombre de personnes dans les prisons et les prisons. Il est actuellement soutenu par un don de 50 millions de dollars d’Open Philanthropy. Qu’il suffise de dire que Cockburn a beaucoup d’expérience pour faire des choix difficiles quant à l’endroit où donner des sommes d’argent importantes pour tenter de lutter contre l’incarcération de masse.

Cockburn a rassemblé un ensemble de recommandations très utiles pour les dons à la suite des manifestations de George Floyd l’année dernière, d’abord sur un fil Twitter, puis plus en détail dans une note aux donateurs qu’elle a partagée avec moi l’été dernier. Pour la saison des dons de cette année, Je l’ai contactée ce mois-ci pour obtenir sa liste de recommandations mise à jour.

Notez que Cockburn n’entend en aucun cas que la liste ci-dessous soit exhaustive ; une organisation non répertoriée ne signifie pas que l’organisation est inefficace. Mais ce sont des groupes pour lesquels elle, en tant que donatrice professionnelle avec une expérience approfondie dans ce domaine, peut se porter garante au moment d’écrire ces lignes. (Si vous êtes un grand donateur intéressé à discuter de ces problèmes, Cockburn fournit également des recommandations personnalisées ; vous pouvez la joindre ici.)

Beaucoup de ces groupes ont reçu un afflux d’attention et d’argent au cours de l’été 2020 – ce qui est maintenant un bon moment pour donner, car ils reçoivent maintenant moins d’attention et pourraient avoir davantage besoin de financement qu’il y a 18 mois.

Groupes étatiques et locaux faisant un travail de construction et d’organisation du mouvement

La plupart des politiques de justice pénale sont élaborées au niveau de l’État et de la ville, ce qui signifie que les organisations au niveau de l’État et de la ville sont souvent les mieux placées pour changer le système. À cette fin, Cockburn recommande un certain nombre de petits groupes locaux qui pourraient être des causes attrayantes pour les habitants de ces villes ou régions spécifiques.

Starting Over Inc., dirigé par Vonya Quarles, travaille à mettre en relation les personnes incarcérées ou sans-abri avec des logements et d’autres services à Riverside, en Californie ; Cockburn les félicite d’avoir « ancrer le travail de réforme de la justice pénale » dans le comté. Free Hearts, dirigé par Dawn Harrington, est un groupe basé à Nashville qui travaille à réunir les familles qui ont été fracturées en raison de l’incarcération. JusticeLA est une coalition de Los Angeles qui, selon Cockburn, a « remarqué d’énormes gains au cours de l’année écoulée en annulant un contrat de prison de plusieurs milliards de dollars ». Forward Justice, dirigée par Daryl Atkinson, est une organisation juridique et politique basée en Caroline du Nord qui se concentre sur le soutien à la « justice raciale, sociale et économique » dans le sud des États-Unis. L’Abolitionist Law Center, dirigé par Saleem Holbrook, est un groupe de droit d’intérêt public basé en Pennsylvanie qui lutte contre les politiques carcérales telles que l’isolement cellulaire et la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Voice of the Experienced, dirigé par Norris Henderson, est un organisme d’organisation et de plaidoyer basé en Louisiane groupe qui organise les personnes touchées par l’incarcération pour réformer le système de justice pénale. Southsiders Organized for Unity and Liberation (SOUL) est un groupe d’organisation communautaire multi-questions de Chicago. La Florida Rights Restoration Coalition organise les personnes anciennement incarcérées et travaille notamment pour restaurer leur droit de vote. Equity and Transformation (EAT) est un groupe qui travaille avec et pour les résidents et les travailleurs noirs de Chicago post-incarcérés et marginalisés, travaillant souvent en dehors de l’économie formelle. Le Crossroads Fund est une fondation qui finance un certain nombre de groupes locaux à travers Chicago.

Les organisations locales Black Lives Matter à Chicago, Los Angeles et Louisville, Kentucky, font également partie de ce groupe.

Investir dans la justice réparatrice et d’autres transformations à grande échelle

Une façon de réduire l’incarcération est d’investir dans des alternatives au système carcéral traditionnel. Deux groupes que Cockburn recommande qui travaillent à l’organisation de la « justice réparatrice », un terme générique désignant les approches non carcérales pour prévenir et guérir du crime, de la violence et de la victimisation, sont :

Life Comes From It, un « cercle d’octroi de subventions » qui distribue des fonds à des groupes de justice réparatrice de base à l’échelle nationale, y compris des groupes de « réalisation de la paix autochtone » dans les communautés amérindiennes. « Le fonds accepte les dons de toute taille, et les subventions sont souvent modestes (5 000 $ à 25 000 $), ce qui signifie que vos contributions font une réelle différence », explique Cockburn. «Ils sont le seul fonds national dirigé par des praticiens à fournir ce type de soutien aux solutions basées sur la restauration.» Spirit House, un groupe basé en Caroline du Nord qui gère un programme appelé Harm Free Zone, qui vise à « réduire[e] et finalement éliminer[e] dépendance de la communauté à l’application de la loi » en « découvrant et rétablissant les pratiques d’intervention, existant au sein de communautés distinctes, pour prévenir ou intervenir dans les incidents de conflit interpersonnel et de violence d’État »

Ce n’est pas exactement un groupe de justice réparatrice, mais Cockburn recommande également la National Black Food and Justice Alliance. Comme son nom l’indique, le groupe se concentre sur les questions de justice alimentaire, mais il adopte une vision très large de ce mandat dans le cadre d’un programme plus complet visant à renforcer le pouvoir des Noirs sur la terre et la production alimentaire et à poursuivre des initiatives telles que la justice réparatrice.

Cockburn recommande également un certain nombre de groupes qui testent des alternatives aux systèmes de justice pénale traditionnels, comme « l’interruption de la violence », dans laquelle les membres de la communauté cherchent à intervenir et à désamorcer les conflits avant qu’ils ne deviennent violents ou mortels. Cockburn recommande de donner au Community-Based Public Safety Collective, qui est issu de la Newark Community Street Team à Newark, New Jersey, et soutient désormais des groupes locaux à travers le pays travaillant sur l’interruption de la violence et d’autres alternatives. (L’efficacité des interrupteurs de violence est activement débattue, et une partie de ce que font ces groupes consiste à expérimenter de nouvelles méthodes qui pourraient être plus efficaces.)

Élection de procureurs plus progressistes

Si vous êtes plus soucieux des élections, écrit Cockburn, vous pourriez envisager de faire un don aux campagnes des procureurs progressistes. Les procureurs de district et de comté disposent d’une flexibilité incroyable pour décider s’ils doivent porter des accusations, s’ils doivent proposer des négociations de plaidoyer, quels plaidoyers proposer, quelles peines appliquer, et ainsi de suite. De nombreux spécialistes de la justice pénale, comme John Pfaff de Fordham, soutiennent que le pouvoir discrétionnaire des procureurs, et en particulier l’augmentation du nombre de procureurs « sévères », a été le principal moteur de l’incarcération de masse.

« Analyser les données des autorités judiciaires de l’État, [Pfaff] comparé le nombre de crimes, d’arrestations et de poursuites de 1994 à 2008 », écrit German Lopez de Vox. « Il a constaté que les crimes violents et contre les biens signalés avaient diminué, et que les arrestations pour presque tous les crimes avaient également diminué. Mais une chose a augmenté : le nombre d’affaires criminelles déposées devant les tribunaux. Les procureurs déposaient davantage d’accusations alors même que la criminalité et les arrestations diminuaient, envoyant davantage de personnes dans le système pénitentiaire. Les procureurs ont conduit à des incarcérations de masse.

L’une des principales forces de lutte contre l’incarcération de masse ces dernières années a été l’augmentation du nombre de procureurs explicitement engagés à réduire la population carcérale, notamment Larry Krasner (aujourd’hui procureur de Philadelphie), Kim Foxx (procureur du comté de Cook, Illinois, y compris Chicago), Chesa Boudin (procureur de district de San Francisco) et Rachael Rollins (actuellement procureur de district du comté de Suffolk, Massachusetts, qui comprend Boston).

Cockburn recommande donc un certain nombre de groupes travaillant sur les campagnes de DA, essayant d’obtenir plus de procureurs de style Krasner/Boudin/Foxx/Rollins en fonction où ils peuvent demander des peines inférieures et arrêter de poursuivre les infractions de faible niveau :

Le Working Families Party, dont les partis affiliés au niveau de l’État travaillent sur les courses des procureurs et soutiennent les candidats progressistes dans tout le pays Real Justice PAC, un comité d’action politique qui travaille sur les courses des procureurs à travers le pays Action St. Louis, qui travaille sur le effort de réélection du procureur progressiste de St. Louis Wesley Bell

Si ce domaine vous intéresse, vous pouvez consulter Real Justice PAC ou Winning Justice Project de Color of Change (un autre groupe électoral du procureur) pour voir si des candidats contre l’incarcération de masse se présentent dans votre ville ou votre comté.

Le Mouvement pour les vies noires et d’autres organisations nationales

Pour les donateurs ayant plus d’intérêts nationaux, Cockburn recommande de donner au Mouvement pour les vies noires (M4BL), « sur la base de leur leadership stratégique, de leur engagement à renouer avec les efforts locaux et de leur légitimité en tant qu’ancre du mouvement ».

M4BL est un réseau de plus de 100 organisations membres, chacune se concentrant sur différents aspects des mouvements de réforme des droits civiques et de la justice pénale, tels que Color of Change, le Black Movement Law Project, le Black Lives Matter Network et des dizaines de petits groupes régionaux qui pourraient autrement avoir du mal à recevoir des fonds. Les dons à M4BL via ActBlue sont réattribués à ces organisations membres en fonction des besoins, ce qui permet une plus grande efficacité de ciblage.

Au niveau national et régional, Cockburn recommande également :

Le Conseil national pour les femmes et les filles incarcérées et anciennement incarcérées, un groupe d’auto-représentation rassemblant des personnes identifiées comme des femmes qui ont traversé le système pénal, survivantes et punies, qui organise les survivantes de violence domestique et sexuelle qui ont été incarcérées ou ciblées par la loi application Recidiviz, une société de données et de logiciels qui travaille à normaliser et à partager des statistiques clés sur l’incarcération, la criminalité et d’autres sujets de justice pénale Color of Change, un groupe d’organisation numérique dont les campagnes ont, entre autres, aidé Pat Buchanan de MSNBC et Bill O’Reilly de Fox News à la suite de commentaires racistes de chacun de Show up for Racial Justice, qui organise des Blancs pour faire du plaidoyer antiraciste Le Fund for Black Journalism, qui soutient les petits journaux noirs et d’autres médias (comme l’Atlanta Voice ou le Houston Defender , pour n’en citer que deux représentés à son conseil)

Ce qui unifie ces dons, c’est leur rôle dans le soutien d’un mouvement de justice raciale plus large, par opposition à la lutte étroite pour des résultats spécifiques comme, par exemple, l’abolition de la caution.

Ces causes spécifiques sont également importantes, mais comme l’ont écrit Cockburn et Open Philanthropy, « l’expansion de ce qui est politiquement possible ne peut être réalisée sans mobiliser une large base de personnes directement touchées – par exemple, des personnes reconnues coupables de crimes, des personnes qui ont passé du temps à en prison et/ou en prison, les victimes d’actes criminels, leurs familles et leurs communautés. Nous pensons que la construction de cette circonscription doit se faire à partir de zéro, d’où notre attention au travail d’organisation au niveau du comté. »