Mardi NBA – Suns contre Lakers

Bienvenue dans une autre édition de Nightly NBA Player Props. Notre dernière liste a été annulée en raison de l’inactivité des joueurs, gardant le record à 11-9 pour le mois de décembre. Nous allons reprendre le dessus ce mardi pour voir si nous pouvons nous remettre sur les rails.

Suns-Lakers est rapidement en train de devenir une sorte de confrontation de «mauvais sang». Les deux équipes se sont affrontées pendant six matchs lors des séries éliminatoires précédentes, puis ont échangé des coups verbaux et physiques lors de leur match de la semaine d’ouverture.

Ils s’affrontent pour la deuxième fois à Los Angeles, les deux équipes étant chacune sur des chemins similaires à ceux de la saison dernière. Voyons quels joueurs pourraient avoir un impact sur le résultat de ce match.

Chris Paul – Plus de 0,5 points à trois points (-244)



Vous devriez me connaître maintenant. Je vais presque toujours rouler avec le « over » lorsque l’accessoire à trois points d’un joueur est réglé à 0,5. Presque tous les joueurs en rotation de la NBA ont les compétences nécessaires pour aller faire un trois dans un match. C’est presque une compétence requise pour le jeu moderne.

Ainsi, lorsque vous avez quelqu’un d’aussi qualifié, habitué et dominant dans le ballon que Chris Paul, vous courez le risque qu’il frappe un trois. Il fait (1,0) et prend (2,9), son moins de trois par match depuis qu’il est un Hornet de la Nouvelle-Orléans, mais il a quand même fait un trois dans 17 des 29 matchs. Il en aura un ce soir et j’aurai confiance qu’il va entrer. Chris Paul plus de 0,5 à trois points. Verrouillez-le.

LeBron James – Plus de 7,5 rebonds (-156)



LeBron est de retour au point où il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les Lakers à gagner des matchs. C’est une réalité inattendue, mais une réalité quand même. Un tel port de charge est encore plus nécessaire maintenant qu’Anthony Davis est mis à l’écart avec une entorse MCL.

Pas de Davis, plus de Bron. James a une moyenne de 12 rebonds dans les deux matchs depuis la dernière blessure d’AD. Même avant cela, les chiffres de rebond de LeBron sont passés de 4,7 par match en novembre à 8,5 sur huit matchs de décembre. Attendez-vous à une ligne similaire ce soir lorsque les Lakers affronteront les Phoenix Suns. James frapper le « plus » sur le support de 7,5 rebonds de Tipico semble être une chose sûre.

Cameron Payne – Moins de 10,5 points au total (-123)



Cam Payne est l’une des histoires les plus récentes de la NBA « rien à quelque chose ». Ne pas comparer Payne à « rien », mais il a rebondi dans la NBA, et finalement dans la G League, pendant des années en essayant de rester avec une équipe. Il a finalement trouvé une maison à Phoenix et ça marche très bien pour lui et les Suns.

Payne est brûlant ces derniers temps avec cinq matchs consécutifs de 11 points ou plus. Il a sept matchs de ce type ce mois-ci et 11 cette saison. Pourtant, ces performances de haut niveau sont, la plupart du temps, le résultat du fait que les Suns ont des scores déséquilibrés. Je ne pense pas que ce soit le cas ce soir, même si je pense que Phoenix gagne. Ce sera surtout serré et Payne n’aura pas une tonne d’opportunités de marquer. Il chutera de moins de 11 points pour la première fois depuis début décembre.

Deandre Ayton – Plus de 10,5 rebonds (-143)



Deandre Ayton est essentiellement un double-double automatique. Ses moyennes (16,8 PPG, 11,3 RPG) en sont la preuve, tout comme le fait qu’il ait enregistré 13 échiquiers en 21 parties jouées. Ayton a également 13 matchs au cours de la saison au cours desquels il a pris 11 rebonds ou plus, ce qui se trouve justement être l’endroit où son accessoire de joueur est défini chez Tipico Sportsbook.

Anthony Davis est hors de vue, donc Deandre aura encore plus de facilité à nettoyer la vitre. Il le fera à la fois offensif et défensif et devrait être dans une soirée dominante dans ce département. Allez-y et ayez confiance en Ayton qui dépasse les 10,5 rebonds.

