Mardi The Sky du guitariste Jim Matheos : ‘The Blurred Horizon’

Le 3 septembre, MARDI LE CIEL sortira son nouvel album, “L’horizon flou”, passant par Disques de lames de métal. Le clip officiel de la chanson titre du disque est disponible ci-dessous.

MARDI LE CIELLes origines de s pourraient presque être considérées comme accidentelles. Guitariste Jim Mathéos, célèbre pour son travail avec les géants du metal progressif MISE EN GARDE DES DESTINS aux côtés de projets tels que OSI et sa collaboration avec Jean Arche, ARCH/MATHÉOS, a écrit quelques chansons qui ne correspondaient à aucun de ses points de vente établis, et intrigué par cela, a décidé d’écrire plus et de voir où cela l’a mené. Le résultat était celui de 2017 “Dérive”, un disque qui a été influencé par des personnalités comme Brian Eno, SIGUR ROS, CONSEILS D’ADMINISTRATION DU CANADA et DES EXPLOSIONS DANS LE CIEL, et maintenant il revient avec son successeur, “L’horizon flou”. Un mélange d’ambient, d’electronica, de post-rock et plus encore, “L’horizon flou” est peut-être mieux décrit comme un beau disque, ayant une grâce naturelle. Bien que principalement le travail de Mathéos, il n’est pas le seul interprète du disque, faisant appel à d’autres musiciens si nécessaire.

“C’est principalement un projet solo, mais avec l’idée d’avoir des invités différents sur chaque disque pour aider à le remplir et, espérons-le, donner à chacun un son légèrement différent”, Mathéos dit. “Avec le premier disque, il y avait Anna Lynne Williams au chant pour quelques chansons, et Lloyd Hanney de DIEU EST UN ASTRONAUTE à la batterie. Pour celui-ci, la batterie live sur cinq pistes a été prise en charge par Gavin Harrison de LE VOLEUR D’ANANAS, KING CRIMSON et ARBRE PORC-ÉPIC. C’est mon batteur préféré absolu, donc c’est la première personne à qui j’ai pensé quand j’ai décidé que certaines chansons pourraient bénéficier d’une vraie batterie. Au départ, je ne pensais qu’à une ou deux chansons, mais une fois que j’ai entendu à quel point il les faisait bien sonner, je n’arrêtais pas de lui demander d’en faire plus, ce qu’il a heureusement accepté. Son jeu a ajouté une toute nouvelle dimension aux chansons, en particulier sur ‘Hypnévrotique’, où il joue deux prises de batterie complètes différentes, panoramiques à gauche et à droite, pour obtenir une sorte d’effet de « double batteur ».

“Tout est gratuit” — la piste de clôture et une seule sur le disque pour inclure les voix — est une reprise d’un Gillian Welch et David Rawling chanson de 2001.

“MISE EN GARDE DES DESTINS pensaient faire quelques reprises comme morceaux bonus pour ‘Longue journée bonne nuit’ (2020), et quand cela ne s’est pas produit, j’ai gardé celui-ci en tête pour un futur projet”, Mathéos dit. “Cela semblait bien s’intégrer ici, même s’il s’agit d’un album par ailleurs instrumental, et que les voix sont de Tim Bowness. Comme Gavin, Tim est quelqu’un avec qui j’ai travaillé dans le passé, avec OSI et plusieurs autres projets. Il a une belle voix et son débit doux est exactement ce que je voulais pour celui-ci.”

“L’horizon flou” liste des pistes

01. À moitié rappelé



02. Près de la lumière



03. Cwmwl



04. Où dort l’ennemi



05. Rêve de Laudanum



06. Hypnévrotique



07. Plus tard, alors maintenant



08. Près de l’obscurité



09. À moitié oublié



dix. L’horizon flou



11. Tout est gratuit



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).