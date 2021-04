Mare Of Easttown Cast: où vous avez déjà vu les acteurs de HBO

David Denman (Mark Sheehan)

Dans le rôle de Mark Sheehan, l’ex-mari de Mare, David Denman joue un personnage paternel lointain dans Mare of Easttown de HBO. Plus particulièrement, Denman est connu pour jouer Roy Anderson dans The Office de NBC. Il a également eu un rôle récurrent en tant qu’Ed dans la parentalité de NBC. De plus, Denman avait des rôles principaux dans Traffic Light de Fox et Outcast de Cinemax. Ses autres crédits télévisés notables incluent Drop Dead Diva, Angel, Beyond Belief: Fact or Fiction, ER, The X-Files, Grey’s Anatomy et Mad Men. L’acteur de télévision a également été vu dans True Detective, Angel From Hell, Dolly Parton’s Heartstrings et Two and a Half Men.

En dehors de la télévision, David Denman peut être vu dans Big Fish, Brightburn, The Replacements, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Power Rangers, Puzzle, The Gift, Out Cold et Logan Lucky. Les autres crédits grand écran de l’acteur incluent Shutter, Smart People, Fanboys, Jobs, When a Stranger Calls, The Nines, Fair Game et Men, Women and Children. Plus récemment, Denman a fourni un tour de soutien au Groenland.