Mare Warning Lyrical profite de la musique pour dépeindre sa réalité – El Sol de México

Le rappeur Mare Lyrical Warning a grandi dans une maison où il y avait toujours un livre sous la main. Sa mère était chargée de nourrir son amour pour la littérature, et grâce à cela, il a développé un intérêt pour la poésie et la déclamation. Des années plus tard, cette capacité à dire des vers l’a amenée à aborder le rap, et avec elle elle a trouvé un outil pour exprimer ses pensées: exposer les problèmes sociaux qu’elle a observés dans son Oaxaca natale.

“Je suis zapotèque, originaire de la Sierra Norte, je suis la première génération née dans la ville. Le déplacement économique que ma famille a subi a été l’une des raisons pour lesquelles je suis venu sur ce territoire”, confie-t-il dans une interview à El Sol de Mexique.

«J’ai grandi dans la périphérie, une zone de forte marginalité, qui a un taux de violence élevé. De nombreuses colonies se forment sans l’abri de l’État et les gens doivent s’organiser et prendre soin d’eux-mêmes dans les espaces. C’est un peu pour dire l’histoire du territoire que je vis. Vivant dans ce contexte, on se rend compte à quel point la vie est difficile et les injustices. Il y a beaucoup de circonstances que, à travers les mots, il m’est plus facile d’analyser “.

La chanteuse a commencé son chemin dans la musique il y a 17 ans, et ce n’est qu’en 2020 qu’elle a rejoint les plateformes numériques, où elle compte déjà 10000 auditeurs mensuels sur Spotify. Rater son entourage l’a amenée à découvrir l’importance de sa voix et à acquérir plus de confiance en elle, mais surtout à prendre conscience de l’importance de la participation de chacun pour réaliser le changement social.

“Ce que fait la musique, c’est gérer cette réalité d’imaginations différentes et générer des dialogues collectifs. C’est là que cela commence à se produire, car peu importe combien la musique devient consciente, elle ne modifiera rien, à moins que tout le reste ne prenne soin de vous et ne s’applique. dans la vie quotidienne, avec notre famille, en transformant notre environnement. La musique fait également partie de cette transformation “.

LE RAP DU FÉMINISME

L’un des thèmes qu’il a fréquemment abordé dans son travail (dans des chansons comme Wanted, What woman ou What do you expect?) Est la violence de genre. Mare considère le féminisme comme une remise en question des pratiques quotidiennes et des privilèges qui nous traversent en tant que femmes.

«Il est plus facile de reconnaître les oppressions que nous avons subies, de reconnaître que nous pouvons aussi être oppressifs. C’est là que nous devons faire le travail, le féminisme nous traverse tous vivant dans un système féminicide qui fait disparaître les corps, qui nous traite comme des déchets les gens et la seconde classe », conclut-il.

Mare travaille déjà sur de nouvelles chansons qu’il sortira dans les prochaines semaines, en plus d’autres projets artistiques qu’il annoncera sur ses réseaux sociaux.