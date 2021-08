Maren Morris reçoit des conseils parentaux de Willie Nelson

Le fils de Maren Morris, Hayes, a presque 17 mois et il rejoindra sa mère sur la route lorsqu’elle reprendra finalement les tournées. Morris a été l’hôte invité de Jimmy Kimmel Live lundi soir, et elle a reçu les conseils d’un artiste de pays qui sait une chose ou deux sur la façon d’emmener ses enfants sur la route lorsqu’elle a discuté avec l’invité Willie Nelson.

“J’ai donc eu un bébé récemment, ou au cours de la dernière année environ, et je sais que vous avez emmené vos enfants sur la route pendant des années au cours de vos tournées. Avez-vous des conseils pour amener un bébé sur un bus de tournée et à quoi cela pourrait-il ressembler ?”, a demandé Morris. “Eh bien, vous savez, toute ma carrière, j’ai eu des enfants dans le bus”, lui a dit Nelson. “Ils ont grandi pour être eux-mêmes des cueilleurs et la plupart d’entre eux se sont retrouvés sur scène avec moi, chantant avec moi tous les soirs. Donc, c’est vraiment une grande joie d’avoir vos enfants avec vous, surtout quand vous êtes parti autant que je suis parti.”

Nelson est papa de huit enfants – Lana, Susie, Billy, Paula, Amy, Lukas, Micah et Renee. Plusieurs sont enclins à la musique comme leur père, dont Lukas, qui dirige son propre groupe, Lukas Nelson & Promise of the Real, et Micah, qui joue souvent avec son père et son frère.

“J’aime tellement que vous les ayez intégrés et que vous ayez collaboré avec eux au fil des ans et Lukas a toujours été si adorable avec moi lorsque nous participons aux mêmes festivals ensemble”, a déclaré Morris à Nelson. « Donc, vous les avez bien élevés, alors je vais vous le prendre, quelle que soit la manière dont vous avez élevé ces garçons. »

Plus tôt cette année, le mari de Morris, Ryan Hurd, a partagé sur The Ride with Kimo et Heather sur KFRG-FM que leur fils est “super amusant” et que Hayes était “sur le point” de commencer à marcher.

“Il se déplace assez rapidement pour ne pas être encore un marcheur”, a déclaré Morris. « Il est rapide. Nous ne pouvons pas détourner le regard parce qu’il a traversé la pièce en une seconde maintenant. Hayes travaille également à parler, son père l’appelant “un bavard”. “Il dit (maman et papa) mais je ne pense pas qu’il attribue cela à nous”, a ajouté Morris. “Je pense qu’il aime juste les mots. Il me regardera et me dira” da da da da da da “, comme le contraire. Donc, je pense qu’il découvre qui est qui. “