Margaret Qualley de Maid discute de ces scènes de nettoyage intenses

Maid n’est pas une série pour les âmes sensibles.

Non seulement le drame de Netflix dépeint la résilience d’une mère célibataire alors qu’elle tente de reconstruire sa vie après avoir quitté une relation abusive, mais il présente également des scènes de nettoyage brutales qui feraient ramper la peau de tout monstre propre. Une scène mémorable en vedette Margaret qualleyLe personnage d’Alex doit nettoyer un repaire de squatters, qui comprenait des toilettes débordantes, des plans de travail croustillants et un désordre encore plus impensable.

Avant de paniquer et de sortir votre désinfectant pour les mains, réconfortez-vous dans ces informations en coulisses concernant ces pièces horriblement sales : elles ne sont pas réelles. Pas vraiment. Qualley a dit à E! News dans un chat exclusif qu’une brillante équipe créative avait transformé ces espaces pour qu’ils aient l’air désastreux.

« C’est incroyable », a-t-elle commencé. « Les concoctions qu’ils utilisaient pour faire, parce que, genre, tout est faux. Je fais la version princesse de tout ça. C’est comme du ketchup et de la sauce piquante et A-1 ou quoi que ce soit, collé sur un four pour pour que ça ressemble [dirt]. Tout est comme de la saleté propre. »