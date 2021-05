Margaret Thatcher a brillamment résumé ce qui ne va pas avec le travail: «Vide et artificiel» | UK | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson aurait normalement du mal à trouver un soutien dans un endroit comme Hartlepool, dans le nord-est de l’Angleterre. Les travaillistes occupent la ville depuis 1964, avec des majorités à cinq chiffres aussi récemment qu’en 2001, lorsque le New Labour Peter Mandelson était député. Cependant, le 23 juin 2016, les Britanniques ont voté pour quitter l’Union européenne et les choses ont changé.

Le 6 mai, Hartlepool organisera une élection partielle pour un nouveau député, et les sondages de Survation et Ipsos MORI ont mis les conservateurs en tête.

C’est principalement parce que les votes du parti du Brexit, aujourd’hui défunt, lors des dernières élections, devraient être transférés à M. Johnson dans un centre du nord du parti travailliste où une victoire des conservateurs aurait été impensable il y a quelques années.

La ville a soutenu la sortie de l’UE à 70%.

Le vote sera un test critique pour M. Johnson après que sa victoire écrasante en 2019 a ouvert la voie à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne après des années de querelles.

Il présentera également un test décisif important pour savoir si la stratégie de Keir Starmer pour reconquérir l’ancien «mur rouge» du Labour fonctionne.

Après trois défaites consécutives aux élections générales, le Parti travailliste est confronté à un choix profond qui sera mis en relief par le scrutin de Hartlepool.

Alors que l’anticipation des élections grandit, un discours de l’ancienne Premier ministre Margaret Thatcher a refait surface, dans lequel elle expliquait pourquoi le parti travailliste avait connu un très grand succès au début des années Noughties.

S’exprimant lors d’un dîner pour l’association conservatrice de Bromley, la Dame de fer a brillamment résumé ce qui n’allait pas avec le parti travailliste, dirigé à l’époque par l’ancien Premier ministre Tony Blair.

Elle a déclaré: «Ce n’est pas tant qu’ils ont repris nos positions, mais plutôt qu’ils ont réussi à envelopper tout le champ de bataille politique dans un brouillard impénétrable.

«L’un des plus grands romans de Dickens commence par décrire:” Du brouillard partout. Brouillard en amont. Brouillard sur la rivière. Brouillard sur les marais de l’Essex. Brouillard sur les hauteurs du Kent. “

«En fait, dans l’Essex et ici dans le Kent, nous avons dispersé une partie du brouillard, et notre message conservateur a brillé.

“Mais dans la majeure partie de la Grande-Bretagne, la politique était aussi floue que cette scène de Bleak House. Ainsi, le New Labour a pu être tout pour tous les hommes.”

La baronne Thatcher a ajouté: «Pour plaire à un groupe, ils se sont engagés à augmenter les dépenses – pour plaire à un autre, ils se sont engagés à réduire les impôts.

«Pour plaire à un groupe, ils ont promis plus pour le NHS et l’enseignement public – mais pour plaire à un autre, ils ont offert un rôle plus large au secteur privé.

«Pour plaire à un groupe, ils ont attaché la police avec un politiquement correct – pour plaire à un autre, ils ont promis des mesures de répression et des peines plus sévères.

«Le Parti travailliste d’aujourd’hui n’a, en fait, aucun principe discernable. Il est sans racine, vide et artificiel. Ses groupes de discussion se sont concentrés et ses docteurs tournés en rotation – mais son seul véritable objectif était de laisser l’électorat dans un état second.

«Il n’est pas surprenant que les travaillistes aient eu pour slogan électoral« Ambitions pour la Grande-Bretagne ».

“Eh bien, ils avaient au moins à moitié raison – ils étaient ambitieux, mais pas exactement pour la Grande-Bretagne.”

Mme Thatcher est le plus grand Premier ministre britannique d’après-guerre, selon un sondage majeur publié en 2019.

L’enquête YouGov a révélé que 21% des électeurs placent l’ancien dirigeant conservateur au premier rang, juste devant Sir Winston Churchill avec 19%.

Ils sont tous les deux bien en avance sur Tony Blair, qui occupe la troisième place avec seulement 6% de soutien.

Cependant, malgré son arrivée en tête, le sondage mené auprès de 1630 personnes a également révélé que près de la moitié du pays – 47% – pense que Lady Thatcher a quitté une société plus inégale lorsqu’elle a quitté le 10 Downing Street après 11 ans.

Dans l’ensemble, 44% des Britanniques pensent qu’elle était un bon ou un excellent Premier ministre, contre 29% qui pensent qu’elle était une mauvaise ou une terrible première.