Margarita La Diosa de la Cumbia a ouvert son cœur et a évoqué les moments difficiles qu’elle a vécus tout au long de sa carrière, elle a même abordé le sujet de l’avortement qu’elle a subi après avoir appris la malheureuse nouvelle qui a impacté le monde du divertissement.

Lors de l’émission El Minuto que Cambió mi Destino dirigée par Gustavo Adolfo Infante, la chanteuse colombienne a rappelé les complications qu’elle a traversées après la perte de son premier bébé après la mort inattendue de Selena Quintanilla.

« J’ai perdu un bébé avec le père de ma fille, je me souviens que c’était parce qu’ils m’avaient fait très peur. Ils sont venus me dire que Selena est décédée mais ils m’ont dit de m’asseoir et ma mère m’a immédiatement traversé l’esprit, j’ai pensé : ‘ils vont me dire que ma mère est décédée’ et ils m’ont dit que Selena était décédée et ça a aussi eu un impact moi beaucoup », s’est souvenu l’artiste.

« Le bébé ne voulait plus continuer à vivre et son petit cœur s’est arrêté, c’est quelque chose qui m’a fait très mal et il m’a fallu du temps pour m’en remettre », a ajouté Margarita.

D’un autre côté, Gustavo Adolfo Infante l’a interrogée sur le père de sa fille, pour laquelle elle a répondu : « Le père de ma fille était trompettiste dans mon groupe et il m’a rendu un grand service dans la vie. Quand j’étais dans ce processus du gouvernement et toutes ces choses, il m’a fait la grande faveur de m’épouser, ils m’ont dit de choisir celui qui me donnait le plus de confiance parmi mes musiciens. J’ai vu qu’il jouait avec mon enfant et ils s’entendaient très bien. »

Il a raconté qu’ils vivaient beaucoup ensemble à cause des répétitions qu’ils faisaient à la maison, alors l’artiste a rencontré sa famille et leur a demandé de se marier et il a accepté sans réfléchir.

« Le gouvernement nous a donné 6 mois pour vivre ensemble pour me donner la permission de me marier, à ce moment-là Mike (son ancien partenaire) venait de mourir et j’étais toujours amoureux mais j’avais une grande affection et un grand respect pour lui, j’étais aussi vulnérable et très jeune », a révélé Margarita.

Margarita a expliqué qu’elle pensait que de cette façon, elle pourrait réaliser l’un de ses plus grands rêves. « L’un de mes plus grands rêves a été d’avoir une famille, une maman, un papa et des petits enfants comme j’en ai vu dans ma maison quand j’étais petite. Je suis tombée enceinte et cette belle fille appelée María Fernanda est sortie, ce qui est la meilleure et elle va avoir 25 ans », a avoué la célèbre femme très joyeusement.