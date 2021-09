Margaritas, Bologne et randonnée

in



Photo de Dominika Zarzycka/NurPhoto via .

Dave, Chris, Noelle et Isaac se réunissent à nouveau pour débattre des mérites des recettes (ou de leur absence) (0:24) avant de partager leurs réflexions sur une variété de sujets, culinaires ou autres (18:46).

Hôtes : Dave Chang et Chris Ying

Invitée : Noëlle Cornelio

Producteur : Isaac Lee

