Margaritaville de Jimmy Buffett va lancer un bateau de croisière

Jimmy BuffettLa chaîne d’hôtels et de restaurants Margaritaville prend littéralement la haute mer, transformant toute l’expérience en un bateau de croisière !!!

Jimmy et son équipe viennent d’annoncer que le navire de croisière Margaritaville at Sea Paradise devrait naviguer pour la première fois en avril, décollant de la Floride et faisant le tour des Bahamas.

Le bateau de croisière peut accueillir 685 passagers et dispose d’un casino Par-A-Dice, d’un théâtre, d’un spa, de plusieurs piscines et nous imaginons également un joli bar **. Jimmy a également participé à la décoration du bateau.

« Pour moi, la seule chose qui vaut mieux que d’être sur une plage au bord de l’océan, c’est d’être sur l’océan », a déclaré la chanteuse.

La marque Jimmy’s est assez incroyable, avec plus de 20 hôtels et 60 restaurants à travers le monde.