Marge de crédit : comment ça marche et en quoi c’est différent d’un prêt personnel ou d’un découvert

Certains prêteurs offrent également des lignes de crédit par le biais de cartes où la limite de crédit autorisée est créditée sur la carte.

Si vous disposez d’un dépôt bancaire fixe et que vous manquez de fonds, il n’est pas nécessaire de rompre le dépôt. Au lieu de cela, vous pouvez opter pour un découvert sur votre dépôt fixe. Une facilité de découvert peut être utilisée contre la plupart de vos investissements tels que les fonds communs de placement en or, etc. Mais, que se passe-t-il si vous n’avez pas de tels actifs ou investissements qui peuvent répondre au besoin de fonds à court terme. Dans un tel cas, vous pouvez opter pour un prêt personnel ou même une Marge de Crédit.

Dans un prêt personnel, vous devrez continuer à rembourser l’IME alors que vous disposez d’une marge de crédit, vous devrez peut-être simplement rembourser les intérêts et payer le principal plus tard. L’OD est similaire à la ligne de crédit, mais dans cette dernière, vous n’avez pas à vous en prévaloir contre un investissement.

« Les lignes de crédit et les facilités de découvert présentent plusieurs caractéristiques similaires. Les deux options sont assorties de limites de crédit pré-sanctionnées, jusqu’à laquelle les emprunteurs peuvent emprunter plusieurs fois au cours de la période sanctionnée. Ces deux facilités permettent également aux emprunteurs de rembourser selon leurs capacités de remboursement, sans entraîner de frais de remboursement anticipé », déclare Gaurav Aggarwal – Directeur principal et responsable des prêts non garantis, Paisabazaar.com

Ce qui rend les prêts de type OD et ligne de crédit attrayants, c’est l’option de remboursement. “En ce qui concerne les frais d’intérêt, les emprunteurs ne supportent des frais d’intérêt que sur le montant emprunté jusqu’à ce qu’il soit remboursé, et non sur le montant sanctionné”, informe Aggarwal.

« Dans le cas des lignes de crédit, certains prêteurs exigent que les emprunteurs remboursent sous la forme d’IME, comprenant à la fois le principal et les intérêts », ajoute Aggarwal.

La facilité de découvert est une caractéristique commune étendue par les banques généralement à leurs titulaires de comptes courants tels que les hommes d’affaires, les entreprises et les PME. Dernièrement, plusieurs sociétés Fintech ont commencé à offrir des facilités de ligne de crédit même aux particuliers. « Les prêteurs fintech offrent des lignes de crédit garanties et non garanties. Les lignes de crédit non garanties sont généralement proposées aux candidats salariés sur la base de leur cote de crédit et de leur salaire mensuel », explique Aggarwal.

Le taux d’intérêt sur les lignes de crédit est généralement inférieur à celui que l’on doit payer avec les cartes de crédit. On peut se prévaloir d’une marge de crédit et obtenir également le montant sur sa carte de crédit. « Certains prêteurs proposent également des lignes de crédit via des cartes où la limite de crédit sanctionnée est créditée sur la carte, qui peut ensuite être utilisée aux guichets automatiques pour effectuer des retraits d’espèces, glissée au point de vente pour effectuer des transactions hors ligne ou utilisée pour effectuer des transactions en ligne », ajoute Aggarwal.

Avant de profiter de la ligne de crédit, évaluez le besoin et la période pour laquelle vous avez besoin des fonds. Un prêt personnel peut vous être proposé à moindre coût. “Les facilités de ligne de crédit ont généralement des taux d’intérêt plus élevés que les prêts personnels”, explique Aggarwal.

Voici quelques indices d’Aggarwal pour décider d’opter pour un prêt personnel, un découvert ou une ligne de crédit – Du côté positif, la flexibilité de remboursement plus élevée offerte par les facilités de ligne de crédit les rend plus adaptées aux personnes confrontées à de fréquents décalages de trésorerie. Cependant, ces consommateurs peuvent également envisager des facilités de découvert offertes par les banques via leurs comptes d’épargne, courants ou de salaire, si ces facilités leur coûtent moins cher que les facilités de crédit. Ils peuvent également envisager des prêts personnels proposés par certains prêteurs sous forme de facilités de découvert.

