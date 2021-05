Marge de crédit vs carte de crédit vs prêts à court terme: Lequel devriez-vous opter?

Les gens ont aujourd’hui de nombreuses options telles que les cartes de crédit, les marges de crédit et les prêts à court terme pour faire face à la dépense mensuelle fixe.

L’épidémie de coronavirus a laissé les gens dans une crise en raison de la perte d’emplois, des réductions de salaire et de la fermeture d’entreprises. Comme il en a résulté des revenus irréguliers, les experts du secteur affirment qu’il a augmenté la demande de soutien monétaire pour couvrir le manque à gagner mensuel. Cependant, les gens ont aujourd’hui de nombreuses options telles que les cartes de crédit, les marges de crédit et les prêts à court terme pour faire face à la dépense mensuelle fixe.

Les trois options comportent des risques et des coûts différents. Par conséquent, les experts disent qu’il faut évaluer avant de faire un choix.

Raghuvir Gakhar, PDG de PC Financial, une plate-forme de services financiers numériques, déclare: «Avec un prêt à court terme, on peut budgétiser toutes les dépenses bien à l’avance, mais ce n’est pas la même chose avec une carte de crédit ou une ligne de crédit où les dépenses peuvent être plus élevées. ou moins en fonction de l’utilisation. Même le taux d’intérêt est beaucoup plus bas dans le cas des prêts. »

Pour obtenir une carte de crédit, il faut une bonne cote de crédit, payer des frais annuels et une pénalité élevée si le paiement est retardé. En plus de cela, il existe un risque inhérent de dépenses excessives, de perte de la carte, de mauvaise utilisation et d’une longue liste de termes et conditions. De plus, on a besoin d’argent immédiatement et on a demandé la carte de crédit, il faudra au moins un mois pour l’atteindre.

Cependant, dit Gakhar, «ce n’est pas tout aussi facile pour ceux qui n’ont pas assez de crédit. Pour eux, les plates-formes fintech ont facilité l’obtention de crédit avec des possibilités d’emprunt significatives pour répondre à des besoins financiers urgents, quelle que soit la position du client dans le spectre du crédit. »

Il ajoute en outre: «Avec des options telles que des lignes de crédit qui sont comme des prêts non garantis, les particuliers peuvent emprunter dans une fourchette allant de 2 000 Rs à 5 lakh.»

Certaines entreprises proposent également des solutions innovantes comme le paiement en ligne sur un site marchand ou même la numérisation et le paiement à n’importe quel code-barres UPI. Cela permet à tout individu une expérience de type carte de crédit numérique. Annuler la ligne d’un prêt, on peut utiliser le prêt de crédit donné encore et encore dans la période donnée.

Enfin, des prêts à court terme non garantis sont disponibles pour les nouveaux emprunteurs avec un KYC minimum. Déconnectez la carte de crédit, vous pouvez recevoir des prêts à court terme dans les 10 à 15 minutes.

Gakhar dit: «Un autre avantage est qu’il s’agit de prêts non garantis, qui ne sont pas garantis par des garanties promises par l’emprunteur. Les prêts à court terme conviennent pour financer des achats importants, consolider la dette de carte de crédit ou tout autre paiement personnel qui ne peut être effectué immédiatement avec le revenu donné. »

En bref, les experts disent que l’emprunteur doit tenir compte de tous ces facteurs avant de prendre une décision. Toutes les options ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais en tant qu’emprunteur, vous devez décider quelle est l’exigence en fonction de vos besoins et prendre une décision éclairée.

