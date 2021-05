Marge de crédit vs carte de crédit vs prêts à court terme: pourquoi la marge de crédit se classe par rapport aux autres options

Contrairement aux prêts à court terme, les lignes de crédit offrent la possibilité d’utiliser toute somme d’argent jusqu’à la limite et de rembourser dans la limite fixée ou plus tôt sans payer de frais de remboursement anticipé.

Si vous avez un revenu irrégulier ou pendant la période torride de la pandémie de Covid-19, vous avez fait face à une réduction de salaire ou à une perte d’emploi, vous aurez peut-être besoin d’un soutien financier pour couvrir le manque à gagner mensuel afin de couvrir les dépenses mensuelles fixes.

Il existe de nombreuses options pour obtenir de l’argent à crédit pour combler le déficit. Certaines des options sont la ligne de crédit, la carte de crédit et le prêt à court terme.

Bien que les gens connaissent les cartes de crédit et les prêts à terme, très peu de gens savent que les particuliers peuvent également profiter d’une marge de crédit ou d’une marge de crédit.

Une carte de crédit offre une excellente occasion de différer les paiements à l’achat de biens et de services sans payer d’intérêts ou de frais, à condition que les frais de carte de crédit soient payés à temps.

Les prêts à court terme sont également des moyens bien connus d’obtenir de l’argent à crédit, mais les emprunteurs doivent payer les EMI à temps, ce qui comprend un montant substantiel d’intérêts dans la phase initiale de la période de remboursement.

Sous l’ombre de Covid, ne gardez pas vos finances secrètes; Voici pourquoi

Accessible

Bien que le manque de connaissances fasse de la ligne de crédit un produit moins accessible, tous les clients de la banque ne peuvent pas profiter des facilités de carte de crédit et obtenir un prêt à court terme devient difficile sans rembourser le prêt existant.

«L’accès au crédit a toujours été un défi majeur pour la population mal desservie de l’Inde malgré l’avènement de nouveaux outils et technologies. Cependant, avec des solutions new-age telles que les lignes de crédit et à court terme, les emprunteurs peuvent accéder facilement à des options de crédit à petit prix allant de Rs 2000 à Rs 2 lakh en passant par un processus de demande numérique transparent, avec l’approbation le jour même du montant du crédit. Les cartes de crédit, en revanche, sont également un excellent outil de crédit et augmentent certainement votre pouvoir d’achat. Cependant, tout le monde n’obtient pas une carte de crédit. Il n’y a que 55 millions d’Indiens avec une carte de crédit, car les banques qui émettent ces cartes ont tendance à n’offrir des cartes de crédit qu’aux clients ayant de très bons antécédents de crédit – les consommateurs de premier ordre », a déclaré Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance Private Limited. .

Moins cher

Les lignes de crédit n’ont pas de frais fixes ou de faibles frais uniques et des intérêts moins élevés sont perçus par rapport aux prêts à court terme et aux impayés sur les cartes de crédit.

«Pour les consommateurs non privilégiés et les clients novices en matière de crédit, il leur reste des options de prêt numérique, à la fois des prêts à court terme et des marges de crédit. Cependant, les lignes de crédit sont généralement bien meilleures pour les clients car les frais ne sont généralement facturés qu’une seule fois dans ce produit. Alors que dans le cadre d’un prêt à court terme, le client pourrait finir par payer des frais de traitement très élevés chaque fois qu’il utilise le produit, ce qui devient donc une proposition très coûteuse », a déclaré Pinapala.

Souple

Contrairement aux prêts à court terme, les lignes de crédit offrent la possibilité d’utiliser toute somme d’argent jusqu’à la limite et de rembourser dans la limite fixée ou plus tôt sans payer de frais de remboursement anticipé.

«Un autre avantage d’une marge de crédit par rapport à un prêt à court terme est la flexibilité des remboursements, les clients peuvent utiliser cet argent pour couvrir diverses dépenses et choisir de rembourser le prêt aussi rapidement ou aussi lentement qu’ils le souhaitent, l’utilisateur n’a qu’à payer. intérêts sur le montant utilisé. L’utilisateur peut également prépayer la totalité du montant en une seule fois sans se soucier des pénalités de paiement anticipé. Alors que dans un prêt à court terme, le client doit rembourser la totalité du principal et tous les intérêts / frais parfois dans une période de 2 mois, ce qui est un fardeau énorme. De plus, dans une marge de crédit, les clients peuvent choisir de ne payer les intérêts et les frais que pour un mois donné s’ils ont des problèmes de trésorerie, cela garantit que leur pointage de crédit n’est pas affecté, mais avec un prêt à court terme si le client paie à court terme EMI fera baisser leur pointage de crédit », a déclaré Pinapala.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.