Margherita Maccapani Missoni, Rossana Orlandi Star dans la vidéo pour Milan – WWD

MILAN — “Not in Milano” est le slogan d’une campagne de communication internationale qui vise à attirer les touristes dans la ville, avec un peu d’aide d’ambassadeurs allant de Margherita Maccapani Missoni à la gourou du design et galeriste Rossana Orlandi.

“Bien que le mot ‘pas’ évoque quelque chose de négatif, dans ce cas, nous le renversons en quelque chose de positif”, a déclaré le maire de Milan Giuseppe Sala lors de la présentation de la campagne au Palazzo Marino mardi.

Utilisant un ton ironique et des visuels accrocheurs, le court clip vise à combattre les clichés et présente Maccapani Missoni et Orlandi dans des lieux emblématiques, le premier errant à la gare Stazione Centrale et le second prenant un cappuccino au bar emblématique Camparino dans le centre de la Galleria Vittorio Emanuele II.

« Je suis une fille de la campagne, mais dès que j’ai pu, en 2001, j’ai déménagé ici », a déclaré Maccapani Missoni. « À l’époque, j’étais aussi ambassadeur de mon entreprise familiale et j’avais l’habitude de beaucoup voyager à travers le monde. Lors de ces voyages, la réaction des gens en apprenant que j’étais de Milan était presque de regretter que je vienne d’une telle ville. Depuis que mon objectif est de [celebrate] ses qualités, donc je ne pourrais pas être plus fière de faire partie de ce projet », a ajouté la créatrice, qui a quitté son rôle de directrice créative de M Missoni plus tôt cette année.

Parmi les autres ambassadeurs sollicités pour le projet figuraient le chef étoilé Carlo Cracco et Alberto Dalmasso, cofondateur et PDG de la startup de paiement numérique Satispay.

Le concept global de la campagne est axé sur la relance de la ville en tant que meilleure destination européenne pour un voyage de « retour aux affaires » en rejetant les stéréotypes associés à ce type de tourisme – qui est essentiel pour un centre financier et commercial comme Milan – et en montrant comment les affaires et le mode de vie peut aller de pair.

« Vous êtes-vous déjà précipité à votre première réunion de la journée sans prendre un cappuccino ? Pas à Milan », a déclaré une voix off dans l’un des segments du clip, qui se termine par l’invitation à « venir voir à quoi ressemblent les vraies affaires à Milan ».

Luca Martinazzoli, directeur général de Milano & Partners, l’agence de promotion officielle de la ville, a expliqué que la campagne met l’accent sur le tourisme d’affaires car il s’agit d’un atout clé pour la ville par rapport aux autres destinations italiennes.

Milan a toujours été la puissance financière et industrielle de l’Italie. En 2019, la ville a généré 144 milliards d’euros de valeur ajoutée totale, soit plus de 10 % du PIB italien.

« L’objectif est d’augmenter la qualité du tourisme ici, plutôt que le nombre de touristes. Étant principalement motivé par des objectifs commerciaux, ce type de tourisme est durable avec la ville », a noté Martinazzoli.

Fondée par la municipalité de Milan et la chambre de commerce de Milan, Monza, Brianza, Lodi, l’association Milano & Partners active des partenariats et des collaborations avec plusieurs entreprises locales, marques, universités, institutions culturelles et entités publiques pour renforcer l’attractivité internationale de la ville. Il est également soutenu et soutenu financièrement par 15 entités privées – dont Pirelli et Accenture – qui investissent chaque année dans les projets promotionnels de l’entreprise.

Martinazzoli a déclaré qu’un budget annuel de 3 millions d’euros est consacré à la promotion de la ville.

Pour la production de cette campagne en particulier, Martinazzoli a crédité l’agence We Are Social Italy d’avoir principalement contribué à sa production en développant l’approche stratégique et créative. Milano & Partners investira 300 000 euros pour le promouvoir à l’étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, où le spot sera diffusé à partir de la semaine prochaine.

Tous les ambassadeurs présentés dans la campagne l’amplifieront en plus en la publiant sur leurs réseaux sociaux.

Martinazzoli a déclaré que l’objectif était d’exploiter les visages de différentes industries pour montrer les nombreuses facettes que la ville a à offrir. Même si la plupart des personnalités ne sont pas nées à Milan, elles y ont trouvé le succès professionnel, un aspect que Martinazzoli a déclaré qu’il était important de souligner pour télégraphier que “Milan est une ville ouverte et a toujours accueilli tout le monde”.

“Faire partie de ce projet est une contribution due”, a déclaré Dalmasso, qui a créé Satispay en 2014 à Turin, mais a reconnu que la relocalisation de l’entreprise à Milan après 18 mois était le seul moyen de lui permettre d’augmenter sa taille.

« A partir de ce moment, tout s’est accéléré pour nous. Cette ville avait l’air si inaccessible et chère mais c’est un endroit qui vous accueille rapidement et où tout devient possible….Elle vous responsabilise car elle met à disposition tout ce dont vous avez besoin », a ajouté l’entrepreneur.

Malgré le revers temporaire causé par la pandémie l’année dernière, Milan se prépare pour une saison d’automne riche en événements dans différentes industries. En ce qui concerne spécifiquement la mode et le design, avant que la ville n’accueille la semaine de la mode du 21 au 27 septembre, elle organisera une édition spéciale du salon international du meuble et du design d’intérieur Salone del Mobile.

Pour l’occasion, l’architecte et urbaniste italien de renom Stefano Boeri prendra la relève et sera le commissaire de l’événement, qui s’intitulera « Supersalone » et se déroulera du 4 au 10 septembre. Par ailleurs, mardi, le Salone del Mobile nommé Maria Perro son nouveau président, succédant à Claudio Luti, qui a démissionné de ses fonctions plus tôt cette année.

“Il a fallu beaucoup de courage et de volonté et nous nous battons pour obtenir d’excellents résultats pour l’événement de septembre”, a déclaré le gourou du design Orlandi, qui est devenu ému en expliquant que “cette industrie souffre, les matières premières manquent mais nous sommes là , Milan est prêt et nous allons redémarrer plein d’énergies.

“Cette ville est fantastique, extrêmement généreuse et il n’y a pas une seule personne qui refuse de donner un coup de main en ce moment”, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle était fière d’être milanaise. « Quelqu’un m’a dit que cette ville a une énergie rare et je trouve cela magnifique et parfaitement représentatif de ce que nous sommes.

Lors du lancement de la campagne, des personnalités de la communauté scientifique et du monde des affaires, qui ont contribué à organiser des réunions de classe mondiale dans la ville ces dernières années, ont également été reconnues pour leur contribution à l’amélioration de la réputation internationale de Milan en recevant une plaque et une lettre spéciales du maire.

En 2019, Milan a attiré un nombre record de près de 7,5 millions de touristes d’affaires et de loisirs qui ont passé au moins une nuit dans la ville, soit une augmentation de 9,4% par rapport à 2018.

Le maire de la ville a semblé prudemment optimiste car les premiers signes de reprise ont été observés au cours des derniers mois, les touristes américains et espagnols étant actuellement de retour dans la ville. “Nous sommes actuellement la deuxième ville de flux touristique en Italie, ce sont donc de bons signaux pour un bon redémarrage”, a-t-il déclaré.