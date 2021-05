“ Margo ”: la prochaine étape de Billy Fury vers une célébrité durement acquise

Il est devenu l’un des pionniers du rock’n’roll britannique, mais même après Billy Fury était venu sous l’aile du célèbre impresario Larry Parnes, il n’était pas un artiste parmi les dix premiers.

Le premier single de Fury pour Decca, sa propre composition «Maybe Tomorrow», vient d’entrer dans le Top 20 du Royaume-Uni en avril 1959. Cela a été alimenté par son succès en tournée et son apparition à l’automne précédent dans la pièce télévisée Strictly For The Sparrows, pour laquelle il avait auditionné avec succès.

La propre chanson de Fury, «Colette», est devenue sa première 45e à faire partie du Top 10 l’année suivante et il a sorti l’album très admiré The Sound Of Fury, largement considéré comme l’un des derniers LP de rock’n’roll britannique. Mais avant tout ça, il y avait «Margo», sorti le 28 mai 1959. Fury avait également commencé à faire tourner les têtes avec ses apparitions dans la célèbre série télévisée Oh Boy !, mais malgré toute cette exposition, sa carrière d’enregistrement ne tirait pas encore à fond.

Son lointain de Fury

La ballade romantique est entrée dans le classement britannique au n ° 28 à la fin du mois de juin. Mais à la grande déception de Fury et Parnes, ce serait sa seule apparition sur le compte à rebours. Tout le monde n’était pas encore prêt pour le son de Fury, mais de grandes choses étaient encore à venir. Après deux autres singles qui n’ont pas réussi à faire les best-sellers, «Colette» lui a donné ce premier grand single en mars 1960. Un succès énorme et soutenu a suivi, à partir de 1961.

Après avoir frappé le grand moment, Fury a réfléchi au magazine Mersey Beat en 1962 sur la façon dont les opportunités s’étaient améliorées depuis ses débuts. «Il n’y avait pratiquement rien quand j’ai commencé», dit-il. «Il n’y avait aucune ouverture pour les jeunes – les artistes des clubs faisaient le tour depuis des années et les jeunes n’avaient aucune chance.»

Achetez ou écoutez «Margo» sur l’album de Billy Fury His Wondrous Story – The Complete Collection.

Écoutez notre playlist des années 50, mettant en vedette Billy Fury aux côtés de Chuck Berry, Ricky Nelson, Little Richard et bien d’autres.