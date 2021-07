Margo Price annonce un nouvel EP “Live From the Other Side”

Prix ​​de Margo a annoncé Live From the Other Side, un nouvel EP sorti le 16 juillet via Loma Vista Recordings. Pour donner un aperçu du projet, la chanteuse country a offert un Late Show avec Stephen Colbert avec une nouvelle version de “Hey Child” avec Adia Victoria, Allison Russell, Kam Franklin et Kyshona Armstrong.

Live From the Other Side contiendra une reprise de « Aide » des Beatles (avec également Victoria, Russell, Franklin et Armstrong), un arrangement solo de « That’s How Rumors Get Started » et « Hey Child ».

Dans une déclaration, Price a parlé poétiquement de l’année depuis qu’elle a sorti le passionnant That’s How Rumors Get Started. “J’espère que cela vous a gardé au chaud pendant ces nuits froides et solitaires”, a-t-elle déclaré à propos des rumeurs. « Certaines choses ont changé pour le mieux, d’autres pour le pire. Je sais que je suis plus fort et plus sage qu’avant, mais il y a aussi une innocence perdue, une naïveté que nous ne retrouverons jamais.

Elle a ajouté: “Je voudrais également dédier cet EP à un de nos héros – Mme Tina Turner. Son travail a eu une énorme influence sur moi depuis que j’ai entendu son histoire et regardé son film What’s Love Got To Do With It quand j’avais à peine dix ans. Sa force, son talent et sa vérité m’ont inspiré sans cesse et j’ai adoré interpréter son interprétation de « Help » des Beatles. Je crois au pouvoir de manifester votre propre destin et j’offre le mantra bouddhiste de Tina à tous ceux qui en ont besoin : « Namu Myoho Renge Kyo » signifie « J’honore la loi mystique universelle de cause à effet.

Price sera en tournée pour soutenir Live From the Other Side et That’s How Rumors Get Started cet été et cet automne, y compris des apparitions à Festival folklorique de Newport et Tournée du festival de musique hors-la-loi de Willie Nelson. Elle jouera également plusieurs dates à l’appui de Chris Stapleton, Tyler Childers, et Nathaniel Rateliff.

Précommandez en direct de l’autre côté.